Bursa'da tekstil fabrikasının depo kısmında çıkan yangın söndürüldü

İtfaiye ekipleri, kumaş ve boya kimyasallarının bulunduğu bölümde meydana gelen yangına müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Süleymaniye Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Havaalanı Caddesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının depo kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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