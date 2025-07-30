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        Bursa'da tekstil fabrikasının depo kısmında çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir tekstil fabrikasının depo kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 04:08 Güncelleme: 30.07.2025 - 04:25
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        Bursa'da tekstil fabrikasının depo kısmında çıkan yangın söndürüldü
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir tekstil fabrikasının depo kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Süleymaniye Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Havaalanı Caddesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının depo kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, kumaş ve boya kimyasallarının bulunduğu bölümde meydana gelen yangına müdahale etti.

        Kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı.

        Yangın sırasında dumandan etkilenen fabrika işçisi Mehmet Emin T. (42) ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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