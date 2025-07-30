Bursa'da tıra çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi ağır yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
Bursa-Ankara kara yolunda Tarık K. (23) idaresindeki 16 KJU 67 plakalı hafif ticari araç, Kulaca mevkisinde 03 ADR 098 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Tarık K. ile araçta bulunan Engin D. (24) ağır yaralandı.
Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.