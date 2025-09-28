Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da Uluslararası Budo Do Federasyonu Türkiye Konseyi mazbata töreni düzenlendi

        Uluslararası Budo Do Federasyonu (IBDF) Türkiye Konseyi ve Federasyon Birliği'nin 2'nci olağan toplantısı ve mazbata töreni Bursa'da gerçekleştirildi.

        Giriş: 28.09.2025 - 13:52 Güncelleme: 28.09.2025 - 17:00
        Bursa'da Uluslararası Budo Do Federasyonu Türkiye Konseyi mazbata töreni düzenlendi
        Uluslararası Budo Do Federasyonu (IBDF) Türkiye Konseyi ve Federasyon Birliği'nin 2'nci olağan toplantısı ve mazbata töreni Bursa'da gerçekleştirildi.

        Osmangazi Ördekli Kültür Merkezi Lemi Çelebi Kültür Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Türkiye IBDF Asya Afrika Başkanı Kemal Sevmez, Bursa'da her geçen gün daha da ilerlediklerini ifade etti.

        Öğrenmenin yaşı olmadığını ve geleceğin teminatı gençleri topluma mal edebilmeyi hedeflediklerini aktaran Sevmez, federasyonun Küresel Yönetici Başkanı Büyükusta (Grand Master) Kemal Şahin'e teşekkür etti.

        IBDF Türkiye Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Sevim Akçağlar da savaş sanatlarının yalnızca sportif başarıya değil, yaşam boyu öğrenmeye dayalı bir yaşam tarzı olduğunun altını çizdi.

        IBDF'nin, savaş sanatlarının evrensel değerlerini yaşatmayı ve bu değerleri dünya gençliğiyle buluşturmayı hedefleyen küresel bir vizyonun ürünü olduğunu aktaran Akçağlar, "Bu vizyon, kültürlerarası hoşgörüyü, insan haklarına saygıyı ve barışçıl bir dünya düzenini savunmaktadır." dedi.

        Konuşmaların ardından konseye yeni katılan üyelere mazbataları takdim edildi.

        Programa, IBDF Türkiye Asbaşkanı Fatih Şakar, IBDF Türkiye Başkan Yardımcısı Niyazi Top, yönetim kurulu üyeleri ve sporcular katıldı.

