        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da M Lisa ve Tolga Bilgin konser verdi

        Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen "63. Uluslararası Bursa Festivali" kapsamında M Lisa ve Tolga Bilgin konserde sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 02:31 Güncelleme: 07.10.2025 - 02:31
        Bursa'da M Lisa ve Tolga Bilgin konser verdi
        Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen "63. Uluslararası Bursa Festivali" kapsamında M Lisa ve Tolga Bilgin konserde sahne aldı.

        Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konsere caz müzikseverler ilgi gösterdi.

        M Lisa’nın vokal ve Tolga Bilgin’in trompet performansları seyircinin beğenisini kazandı.

        Gecenin sonunda sanatçılar, uzun süre alkışlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

