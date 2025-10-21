Habertürk
        Bursa'da Soner Olgun konser verdi

        Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen 63'üncü Uluslararası Bursa Festivali'nde, müzisyen Soner Olgun sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 00:59 Güncelleme: 21.10.2025 - 00:59
        Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen 63'üncü Uluslararası Bursa Festivali'nde, müzisyen Soner Olgun sahne aldı.

        Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) gerçekleştirilen festivalde, Olgun ve orkestrasına Bursalı müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

        Sahne performansı, türküleri ve hikayeleriyle beğeni toplayan sanatçı, "Nazende Sevgilim", "Nefesim Nefesine", "Göklerde Kartal Gibiydim", "Arkadaş" ve "İzmir'in Dağları" gibi şarkıları seslendirdi.

        Konser sonunda Soner Olgun ve orkestrası müzikseverler tarafından uzun süre alkış aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

