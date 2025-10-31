Bursa Kanser Derneği "Kahraman Kalpler Gecesi" düzenlendi
Bursa Kanser Derneği tarafından 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında "Kahraman Kalpler Gecesi" düzenledi.
Bursa Kanser Derneği tarafından 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında "Kahraman Kalpler Gecesi" düzenledi.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen gecede Türk Halk Müziği sanatçısı Ebru Hançer sahne aldı.
Gecede Hançer sevilen eserlerini kanserli hastalar ve yakınları için seslendirdi.
Program sonunda Hançer ve orkestrası sanatseverler tarafından alkışlandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.