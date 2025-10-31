Habertürk
        Bursa Kanser Derneği "Kahraman Kalpler Gecesi" düzenlendi

        Bursa Kanser Derneği tarafından 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında "Kahraman Kalpler Gecesi" düzenledi.

        Giriş: 31.10.2025 - 09:49 Güncelleme: 31.10.2025 - 09:49
        Bursa Kanser Derneği tarafından 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında "Kahraman Kalpler Gecesi" düzenledi.

        Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen gecede Türk Halk Müziği sanatçısı Ebru Hançer sahne aldı.

        Gecede Hançer sevilen eserlerini kanserli hastalar ve yakınları için seslendirdi.

        Program sonunda Hançer ve orkestrası sanatseverler tarafından alkışlandı.

