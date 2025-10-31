Bakan Göktaş, Bursa Erken Tanı ve Çocukluk Gelişim Merkezi'nin açılış töreninde konuştu:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Çocuğun gelişimini desteklemenin en doğru yolu, ailesini güçlendirmektir. Bugün attığımız bu yeni adım, tam da bu anlayıştan doğdu. Amacımız, gelişiminde desteklenmeye ihtiyaç duyan her çocuğumuza en erken dönemde ulaşmak." dedi.

Göktaş, Bursa Erken Tanı ve Çocukluk Gelişim Merkezi'nin açılış töreninde, merkezin hizmete başlamasının, çocukların hayatına dokunan, çok anlamlı bir adım olduğunu söyledi.

Merkezin gelişim yolculuklarında çocuklara rehberlik edeceğini, çocukların burada oyunla öğrenmeyi, duygularını ifade etmeyi, paylaşmayı ve keşfetmeyi deneyimleyeceğini belirten Göktaş, merkezin sevgiyle büyüyen çocuklar, farkındalıkla güçlenen aileler ve umutla şekillenen toplum için güçlü bir başlangıç olacağını ifade etti.

Bakan Göktaş, merkezdeki uzmanların, her çocuğun bilişsel, duygusal, sosyal ve fiziksel gelişimini izleyerek potansiyelini en iyi şekilde ortaya çıkarmasına destek olacağını belirterek, "Aileler, çocuklarının gelişiminde aktif bir rol üstlenecek, doğru iletişim, güçlü bağ ve bilinçli ebeveynlik konusunda destek alacak." diye konuştu.

Erken çocukluk döneminin insanın hayatındaki en kritik ve en kıymetli evre olduğuna dikkati çeken Göktaş, şunları kaydetti: "Bir çocuğun dünyayı tanıdığı, karakterinin şekillendiği, güven duygusunun kök saldığı yıllardır. Bu yıllarda atılan her adım, duyulan her söz, kurulan her bağ, bir ömür boyu taşınır. Bu dönemde çocuğa sunulan sevgi, ilgi ve rehberliğin en güçlü kaynağı ailedir. Bir çocuğun gelişim yolculuğu önce ailede başlar. Çocuğun gelişimini desteklemenin en doğru yolu, ailesini güçlendirmektir. Bugün attığımız bu yeni adım, tam da bu anlayıştan doğdu. Amacımız, gelişiminde desteklenmeye ihtiyaç duyan her çocuğumuza en erken dönemde ulaşmak. Bunu, aileyi merkeze alarak, birlikte öğrenerek, birlikte ilerleyerek gerçekleştirmek. Bu sistemde biz, çocuklarımızın, ailelerinin ve yakınlarının her adımda yanında olacağız." Göktaş, bu modeli ülkenin dört bir yanında yaygınlaştırarak her çocuğa temas edebilmeyi amaçladıklarını aktararak, şimdilik Ankara, Bursa, Mersin ve Kahramanmaraş'taki merkezlerde yürütülen pilot çalışmalarda 115 çocuğa ve ailesine ulaştıklarını anlattı.

Ailelerle birlikte çocuğun güçlü yanlarını, ihtiyaçlarını belirlemek için özel bir rehber kullandıklarının bilgisini veren Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Akademisyenler tarafından geliştirilen bu rehber, aynı zamanda dünyada 30'dan fazla ülkede kullanılıyor. Biz de başarısı dünyaca kabul gören bu rehberle çocuklarımızın ve ailelerinin hayatına dokunmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu doğrultuda, aileyle hangi adımları atabileceğimize karar veriyoruz. Ardından yolculuğumuza birlikte devam ediyoruz. Kimi zaman aileler, merkezimize geliyor, kimi zaman biz, onları evlerinde ziyaret ediyoruz. Bazen de telefonla görüşüyoruz. Her koşulda aileyle sürekli iletişim halinde kalıyor, çocuğun gelişimini adım adım birlikte izliyoruz. Çocuklarımızın neleri başarabildiğini, hangi alanlarda desteğe ihtiyaç duyduğunu değerlendiriyoruz. Bir sonraki adımı da yine beraber kararlaştırıyoruz." Bakan Göktaş, bu yolun el ele yürünecek bir yol olduğunu, erken müdahale alanına yapılan her yatırımın sadece bir çocuğun değil, bir ailenin ve nihayetinde toplumun geleceğine yapılan yatırım olduğunu, zamanında verilen her desteğin gelecekte paha biçilemez bir toplumsal gelişim olarak geri döneceğini vurguladı.

- "Çocuklarımızın geleceğine uzanan köprülerden biri olacak" Her çocuğun keşfedilmeyi bekleyen eşsiz bir dünya olduğunu dile getiren Göktaş, "Bazen bu dünyayı anlamak için biraz daha zamana ve desteğe ihtiyaç olabilir. Görevimiz, o dünyaya sevgiyle dokunmak, her çocuğun potansiyelini fark etmek ve onu en doğru şekilde desteklemektir. Her çocuğun kendi ritminde büyümesine, kendi yolunu güvenle bulmasına eşlik etmektir." diye konuştu. Bakanlığının, her hizmetinin odağında "aile" olduğunu belirten Göktaş, ailesi güçlü olan bir toplumun geleceğinin de güçlü olacağına inandıklarını, 2025 Aile Yılı'nın bu anlayışı, Türkiye geneline taşımayı amaçlayan güçlü bir vizyonun ifadesi olduğunu söyledi. Göktaş, "Aile ve Nüfus On Yılı"nda, aileyi koruyan, güçlendiren ve her alanda destekleyen politikaları daha da derinleştireceklerini anlattı. Erken Tanı ve Çocukluk Gelişim Merkezi'ndeki modelin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içinde yürütüleceğini aktaran Göktaş, şöyle konuştu: