Bursa'da bir kişi evinde ölü bulundu
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki kendisinden haber alınamayan bir kişi bağ evinde ölü bulundu.
Kırsal Aşağıballık Mahallesi'ndeki bağ evinde yaşayan 73 yaşındaki Hasan A'dan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
Harekete geçen İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bağ evinde Hasan A'yı hareketsiz yerde yatarken buldu.
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Hasan A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
