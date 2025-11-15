Futbol: 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
Stat:AtatürkSpor Kompleksi Matlı
Hakemler: Nicholas Walsh, Francis Connor, Daniel McFarlane (İskoçya)
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik (Dk. 61 Kaan Ayhan-Dk. 80 Atakan Karazor), Merih Demiral (Dk. 46 Samet Akaydin), Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 61 Mert Müldür), İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Arda Güler (Dk. 88 Yusuf Sarı), Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu
Bulgaristan: Mitov, Petrov, Kraev (Dk. 72 Chochev), Chernev, Gruev, Kristian Dimitrov, Zdravko Dimitrov (Dk. 72 Petkov), Rusev (Dk. 86 Nikolov), Despodov (Dk. 63 Minchev), Krastev, Georgiev
Goller: Dk. 18 Hakan Çalhanoğlu (Penaltıdan), Dk. 84 Chernev (Kendi kalesine) (Türkiye)
Sarı kartlar: Dk. 20 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 40 Arda Güler, Dk. 89 İsmail Yüksek (Türkiye), Dk. 64 Georgiev (Bulgaristan)
BURSA
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.