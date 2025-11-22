Habertürk
Habertürk
        Bursa'da kafede başlayıp 2 eve sıçrayan yangın söndürüldü

        Bursa'da kafede başlayıp 2 eve sıçrayan yangın söndürüldü

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde kafede çıkan ve bitişiğindeki 2 eve sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 07:22 Güncelleme: 22.11.2025 - 07:22
        Bursa'da kafede başlayıp 2 eve sıçrayan yangın söndürüldü
        Bursa'nın Gemlik ilçesinde kafede çıkan ve bitişiğindeki 2 eve sıçrayan yangın söndürüldü.

        Umurbey Mahallesi'nde, Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın anıt mezarının bitişiğindeki 3 katlı kafede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangın, kafenin yanında ve alt kısmında bulunan 2 eve sıçradı.

        İhbarla olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Yangın Celal Bayar'ın anıt mezarına sıçramadan söndürülürken kafenin en üst katı kullanılamaz hale geldi, evlerde ise hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

