Bursa'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Furkan V. (24) idaresindeki 16 BDD 560 plakalı motosiklet, Göl Yolu'nda yavaşlayan trafikte emniyet şeridinde ilerlerken karşı yönden gelen Vahdettin A. (40) idaresindeki 16 BRP 445 plakalı otomobile çarptı.
Kazanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Furkan V. ile arkasında yolcu olarak bulunan Ömer E. (22) kaldırıma savruldu.
Yaralanan 2 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların kırıklarının olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.