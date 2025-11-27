Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        "Balkanlar'dan Bursa'ya Hatt-ı İrşad: İsmail Hakkı Bursevi Yazma Eserler Sergisi" açıldı

        Bursa'da, İsmail Hakkı Bursevi'nin vefatının 300. yılı dolayısıyla "Balkanlar'dan Bursa'ya Hatt-ı İrşad: İsmail Hakkı Bursevi Yazma Eserler Sergisi" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 14:13 Güncelleme: 27.11.2025 - 14:13
        İnebey Yazma Eserler Kütüphanesi'nde, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (TÜYEK) ve Bursa Valiliğince düzenlenen sergide, İsmail Hakkı Bursevi'nin, bazı hocaları ve öğrencilerinin toplam 47 el yazması eseri yer alıyor.

        Büyük Osmanlı alimi, müfessir, mutasavvıf, hattat ve şair İsmail Hakkı Bursevi'nin "Subhatu's-Salikin", 16 ciltlik "Ruhul Beyan" gibi eserlerinin izlenime sunulduğu sergi, bir ay boyunca ziyaret edilebilecek.

        TÜYEK Başkanı Coşkun Yılmaz, serginin açılışında, İsmail Hakkı Bursevi'nin vefatının 300. yılı dolayısıyla anma etkinliklerinin Bursa'da yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Serginin önemine değinen Yılmaz, İsmail Hakkı Bursevi'nin, hocalarının ve talebelerinin eserlerine yer verilen serginin paha biçilemez yazmaları içerdiğini vurguladı.

        Yılmaz, TÜYEK bünyesindeki koleksiyonlar arasında "Bursevi Dergahı"nın çok özel bir yeri olduğuna dikkati çekerek, "Bizim bugüne kadar tespit edebildiğimiz, elimizde 27 tane İsmail Hakkı Bursevi'nin bizzat kaleminden çıkmış, kendi yazdığı eserler var. Bunun yanında bir de istinsah ettiği eserler, okuduğu, çok beğendiği, Muhyiddin İbnü'l Arabi'nin, Aziz Mahmud Hüdayi'nin ve benzeri gibi istinsah nüshalar var." ifadelerini kullandı.

        Serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Yılmaz, "İlk defa böyle bir sergi açılıyor. İsmail Hakkı Bursevi'nin bu kadar eserinin, büyük, görkemli ve müellif nüshaların yer aldığı bir sergi açılıyor." dedi.

        Yılmaz, Bursevi'nin yazdığı 16 defter halindeki "Ruhul Beyan" adlı tefsir eserini, onun elinden çıkmış haliyle, belirli sayıda Bursa Valiliği işbirliğiyle bastıracaklarını kaydetti.

        Bursa Valisi Erol Ayyıldız da ilmi, kelamı, kalemi ve irşadıyla derin izler bırakan İsmail Hakkı Bursevi'yi kendi şehrinde anmayı borç olarak düşündüklerini söyledi.

        İsmail Hakkı Bursevi'nin, geçtiği her coğrafyada gönülleri birleştirip talebeler yetiştirdiğini, eserleriyle asırları aşan bir miras bıraktığını belirten Ayyıldız, "Bu sergide yer alan yazmaların çoğu müellif nüshadır, yani bizzat kendi eliyle yazdığı ve ilmi birikimini doğrudan yansıtan eşsiz kaynaklardır. Bu yönüyle burada sergilenen her eser yalnızca bir metin değil, bir fikrin, tecrübenin, manevi yolculuğun canlı hatırasıdır." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Yılmaz, Ayyıldız'a serginin kataloğunu takdim etti.

        Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından, katılımcılar sergiyi gezdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

