        Bursa Haberleri

        Bursa'da ayının bir araca saldırdığı anlar kamerada

        Bursa'da yiyecek bulmak için çöp konteynerini karıştıran bir ayının araca saldırması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 16:54 Güncelleme: 27.11.2025 - 16:54
        Uludağ yolunda bir ayının çöp konteynerinde yemek aradığını görenler, araçlarını durdurarak bu anı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

        Kayıtlarda, ayının çöp konteynerini karıştırırken bir araçtaki kişilerin ayıya "sen de bendensin" diyerek sucuk uzattığı, ayının ise araca saldırdığı görülüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

