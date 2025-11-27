Bursa'da ayının bir araca saldırdığı anlar kamerada

Kayıtlarda, ayının çöp konteynerini karıştırırken bir araçtaki kişilerin ayıya "sen de bendensin" diyerek sucuk uzattığı, ayının ise araca saldırdığı görülüyor.

Uludağ yolunda bir ayının çöp konteynerinde yemek aradığını görenler, araçlarını durdurarak bu anı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Bursa'da yiyecek bulmak için çöp konteynerini karıştıran bir ayının araca saldırması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

