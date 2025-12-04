Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da 2 depoya yapılan baskında 118 ruhsatsız tüfek ele geçirildi

        Bursa'da polisin 118 ruhsatsız tüfek ele geçirdiği operasyonda, 1 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 09:55 Güncelleme: 04.12.2025 - 09:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da 2 depoya yapılan baskında 118 ruhsatsız tüfek ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'da polisin 118 ruhsatsız tüfek ele geçirdiği operasyonda, 1 şüpheli yakalandı.

        Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah ticareti yapan zanlılara yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinde 2 depoya teknik ve fiziki takibin ardından operasyon yapan ekipler, 118 ruhsatsız tüfek ve 236 şarjör ele geçirdi.

        Operasyonda şüpheli R.K. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        3 kişi ölmüştü! Bu davanın benzeri görülmedi! "Sürücü kimdi?"
        3 kişi ölmüştü! Bu davanın benzeri görülmedi! "Sürücü kimdi?"
        "CHP üç S'li bir alanda bocalamakta"
        "CHP üç S'li bir alanda bocalamakta"
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Kız öğrenciye tekmeli yumruklu darp! Okul bahçesinde akran dehşeti!
        Kız öğrenciye tekmeli yumruklu darp! Okul bahçesinde akran dehşeti!
        Trump'tan elektrikli araçlara yönelik yeni adım
        Trump'tan elektrikli araçlara yönelik yeni adım
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Maduro'dan Trump ile görüşmesine ilişkin açıklama
        Maduro'dan Trump ile görüşmesine ilişkin açıklama
        Ege ve Akdeniz için sağanak, iç bölgeler için buzlanma uyarısı
        Ege ve Akdeniz için sağanak, iç bölgeler için buzlanma uyarısı
        Kadın ve erkek kalbi arasındaki farklar
        Kadın ve erkek kalbi arasındaki farklar
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Platonik âşık
        Platonik âşık
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Galatasaray'dan suç ihbarı!
        Galatasaray'dan suç ihbarı!
        Tedesco, Advocaat'ı yakaladı!
        Tedesco, Advocaat'ı yakaladı!
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Trabzonspor Türkiye Kupası'nda turladı!
        Trabzonspor Türkiye Kupası'nda turladı!

        Benzer Haberler

        Şap mağduru üreticiler destek bekliyor 10 hayvanından 4'ü kalan Bursalı üre...
        Şap mağduru üreticiler destek bekliyor 10 hayvanından 4'ü kalan Bursalı üre...
        Mudanya'da öğrencilere yönelik okçuluk etkinliği büyük ilgi gördü
        Mudanya'da öğrencilere yönelik okçuluk etkinliği büyük ilgi gördü
        Bursa'da kaçak silah operasyonu: 118 ruhsatsız tüfek ele geçirildi
        Bursa'da kaçak silah operasyonu: 118 ruhsatsız tüfek ele geçirildi
        Bursa'da engelliler pizza yaptı
        Bursa'da engelliler pizza yaptı
        Bursa'da Engelliler Günü dolayısıyla etkinlikler yapıldı
        Bursa'da Engelliler Günü dolayısıyla etkinlikler yapıldı
        Zeytin bahçesinde sırtından bıçaklandı, 11 gün sonra yaşamını yitirdi
        Zeytin bahçesinde sırtından bıçaklandı, 11 gün sonra yaşamını yitirdi