Bursa'da 2 depoya yapılan baskında 118 ruhsatsız tüfek ele geçirildi
Bursa'da polisin 118 ruhsatsız tüfek ele geçirdiği operasyonda, 1 şüpheli yakalandı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah ticareti yapan zanlılara yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinde 2 depoya teknik ve fiziki takibin ardından operasyon yapan ekipler, 118 ruhsatsız tüfek ve 236 şarjör ele geçirdi.
Operasyonda şüpheli R.K. gözaltına alındı.
