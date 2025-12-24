Marmarabirlik'ten ortaklarına 1 milyar 200 milyon liralık gübre ve zirai ilaç desteği

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), ortaklarına üretim girdileri temini için 1 milyar 200 milyon liralık ayni kredi limiti tahsis edecek.

Marmarabirlik'ten yapılan açıklamaya göre, birlik, tahsis ettiği kredi limitiyle üreticisine kompoze gübre, organik gübre ve zirai ilaç desteğinde bulunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, bu destek çerçevesinde ortak başına hesaplanan en az kredi tahsis limitinin 25, en fazla kredi limitinin 140 bin lira olacağını bildirdi.

Tahsis edilen kredi limitleri belirlenirken ortakların son 3 yıllık teslimat ortalamasının dikkate alındığını aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Dağıtılacak gübre, peşin ya da peşin fiyatına ürün alacağına mahsuben veya gelecek ürün alım sezonuna vadeli olarak verilecek. Gübrenin hem peşin hem de vadeli fiyatı, uygun olacak. Kredi limitleri, 1 Ocak 2026'dan itibaren ortakların hesabına tanımlanacak. Kompoze ve organik gübrelerin sevkiyatlarına, en geç ocak ayının ikinci haftasından itibaren başlanacak. Ortaklar, sezona vadeli kredi limitlerini Marmarabirlik'ten başka yere uğramadan sadece bir kefil ve bir imzayla alabilecekler."