        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Marmarabirlik'ten ortaklarına 1 milyar 200 milyon liralık gübre ve zirai ilaç desteği

        Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), ortaklarına üretim girdileri temini için 1 milyar 200 milyon liralık ayni kredi limiti tahsis edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 10:52 Güncelleme: 24.12.2025 - 10:52
        Marmarabirlik'ten yapılan açıklamaya göre, birlik, tahsis ettiği kredi limitiyle üreticisine kompoze gübre, organik gübre ve zirai ilaç desteğinde bulunacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, bu destek çerçevesinde ortak başına hesaplanan en az kredi tahsis limitinin 25, en fazla kredi limitinin 140 bin lira olacağını bildirdi.

        Tahsis edilen kredi limitleri belirlenirken ortakların son 3 yıllık teslimat ortalamasının dikkate alındığını aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

        "Dağıtılacak gübre, peşin ya da peşin fiyatına ürün alacağına mahsuben veya gelecek ürün alım sezonuna vadeli olarak verilecek. Gübrenin hem peşin hem de vadeli fiyatı, uygun olacak. Kredi limitleri, 1 Ocak 2026'dan itibaren ortakların hesabına tanımlanacak. Kompoze ve organik gübrelerin sevkiyatlarına, en geç ocak ayının ikinci haftasından itibaren başlanacak. Ortaklar, sezona vadeli kredi limitlerini Marmarabirlik'ten başka yere uğramadan sadece bir kefil ve bir imzayla alabilecekler."

        Yıldız, toplam 1 milyar 200 milyon lira değerindeki ayni kredi desteğiyle üreticinin yeni sezona daha güçlü hazırlanacağını vurgulayarak, "Yönetim bilincimiz tamamen güçlü ortaklarıyla büyüyen güçlü Marmarabirlik'i desteklemek üzerine kurulu. Attığımız bu adım da bu anlayışın en önemli göstergelerinden biridir. Üretim odaklı çalışmalarımız, ilerleyen zamanlarda daha farklı desteklerle de devam edecektir." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

