Bursa'da seyir halindeki otomobil yandı
Bursa(nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'nde seyir halindeki M.A. (20) idaresindeki 16 MC 5720 plakalı otomobilin motor kısmından dumanların yükselmeye başladı.
Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek durdurdu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın, söndürüldü.
Yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.
