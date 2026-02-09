Bursa'da kayınbiraderi tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kayınbiraderi tarafından tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi.



Fidyekızık Mahallesi 6. Lale Sokak'ta eniştesi Alperen Şahin (30) ile karşılaşan F.Ç. tartışmaya başladı.



Tartışmanın büyümesi üzerine F.Ç, yanındaki tabancayla eniştesine ateş etti.



Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Alperen Şahin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Polis ekiplerince gözaltına alınan F.Ç. ise polis merkezine götürüldü.

