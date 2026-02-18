Canlı
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa ve çevre illerde ilk teravih namazı kılındı

        Bursa, Çanakkale, Balıkesir ve Bilecik'te, ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

        Giriş: 18.02.2026 - 21:24 Güncelleme: 18.02.2026 - 21:27
        Bursa ve çevre illerde ilk teravih namazı kılındı
        Bursa, Çanakkale, Balıkesir ve Bilecik'te, ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

        Bursa'da özellikle Ulu, Yeşil ve Emir Sultan gibi büyük ve tarihi camilere akın eden vatandaşlar, ilk teravih namazında birlikte saf tuttu.

        Ulu Cami'de namazın ardından dualar edildi, ilahiler okundu. Cami çıkışında da vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

        - Çanakkale

        Çanakkale'de vatandaşlar ilk teravih namazı için kent genelindeki cami ve mescitleri doldurdu.

        Şehir merkezindeki camilerde teravih namazı öncesi verilen vaazlarda, ramazan ayı ve önemi, orucun İslam'daki yeri, fazileti ve faydaları anlatıldı.

        Ayvacık ilçesindeki Fatih Camisi'nde de vatandaşlar ilk teravih namazını kılıp dua etti.

        Çıkışta cami cemaatine lokum ve gül suyu ikram edildi.

        - Balıkesir

        Kent merkezindeki tarihi Zağnos Paşa Camisi'nde bir araya gelen her yaştan çok sayıda vatandaş, ilk teravih namazını kıldı.

        Namaz öncesi verilen vaazda ramazanın manevi önemi ve paylaşmanın bereketi anlatıldı. Namazın ardından İslam alemi ve insanlık için dualar edildi.

        İl genelindeki diğer camilerde de benzer yoğunluk yaşanırken, Sındırgı ilçesinde vatandaşlar Hz. Ebubekir Camisi'nde ilk teravih namazını kılarak cemaatle saf tuttu.

        - Bilecik

        Kent merkezindeki Kayıboyu Camisi'nde ramazanın ilk teravih namazı kılındı.

        İl Müftü Yardımcısı Sabri Bağcı, namaz öncesinde verdiği vaazda, huzur ve bereketiyle gelen ramazan ayının iman, salih amel ve güzel ahlakla süslenmiş bir hayatın idrakine erdiren manevi bir eğitim dönemi olduğunu ifade etti.

        Cemaat, daha sonra ilk teravih namazı için saf tuttu. Cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

