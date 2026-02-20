Canlı
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da Çapraz Çayı'nın taşmasıyla Harmanlı kara yolu ile Harmanlı Köprüsü ulaşıma kapandı

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde etkili olan yağmurun ardından debisi yükselen Çapraz Çayı'nın taşması nedeniyle Harmanlı kara yolu ile Harmanlı Köprüsü'nde ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 11:09 Güncelleme: 20.02.2026 - 11:09
        Bursa'da Çapraz Çayı'nın taşmasıyla Harmanlı kara yolu ile Harmanlı Köprüsü ulaşıma kapandı
        Bursa'nın Karacabey ilçesinde etkili olan yağmurun ardından debisi yükselen Çapraz Çayı'nın taşması nedeniyle Harmanlı kara yolu ile Harmanlı Köprüsü'nde ulaşım sağlanamıyor.

        İlçeye bağlı kırsal Harmanlı Mahallesi civarındaki Çapraz Çayı'nın debisi, son günlerde etkili olan yağmurla yükseldi.

        Çayda meydana gelen taşkın nedeniyle su altında kalan tarım arazileri zarar gördü.

        İlçe ile kırsal mahalleyi birbirine bağlayan Harmanlı kara yolu ile Harmanlı Köprüsü, ulaşıma kapandı.

        Söz konusu bölgede bir kamyonetin üzerinde 2 kişinin mahsur kalması üzerine, olay yerine AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yapılan çalışmaların ardından bulundukları yerden kurtarılan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Trafik ekipleri, sürücüleri Bursa-İzmir kara yoluna doğru yönlendiriyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

