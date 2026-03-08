Bursa'daki lisenin öğrencileri öğretmenleriyle iftar yaptı

Bursa'daki Kestel Hasan Aslanoba Anadolu Lisesi öğrencileri, okul idaresinin düzenlediği iftar sofrasında öğretmenleriyle bir araya geldi.



"Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı etkinlikler kapsamında Kestel Hasan Aslanoba Anadolu Lisesi idarecileri, öğrencilerle iftar sofrasında buluştu.





Öğrencilerin paylaşma bilincini geliştiren, yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendiren, birlik ruhu, adalet, merhamet ile vatanseverlik gibi milli, manevi değerleri pekiştiren etkinlikte çok sayıda öğrenci, okul idarecileriyle iftar yaptı.



Okul müdürü Şerif Kurt, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ışığında akademik eğitimin yanı sıra değer temelli ve insan merkezli bireyler yetiştirmek üzere çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek, "Bizler güzide evlatlarımız ve öğretmenlerimizle bir bütünüz. Bizlerin görevi sadece bilgiyi gençlerimize aktarmak değildir. Onları her yönüyle güzel ahlakla donatmak asıl vazifelerimiz arasındadır. Güzel peygamberimizin ahlakı ve Atatürk'ümüzün bilim ufku bu uğurda sapmaz iki rehberimizdir." dedi.



Müdür yardımcısı Tahsin Aydın da öğrencilerle kurulan sosyal bağın önemine değinerek, "Öğrencilerimizi bilimle, güzel ahlakla süslüyoruz. Toplumumuza örnek ve rehber bireyler olarak yetişmeleri sarsılmaz vizyonumuzdur. Vizyonumuz doğrultusunda misyonumuzu var gücümüzle yerine getirmek vatan borcumuzdur" ifadesini kullandı.

