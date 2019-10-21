Havacılık festivalinde renkli görüntüler oluştu

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Bursa’da düzenlenen Model Uçak ve Havacılık Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

2013 yılında kurulan Bursa Model Uçak Kulübü, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla 1. Bursa Model Uçak ve Havacılık Festivali’ni gerçekleştirdi. Yunuseli Havaalanı’nda yapılan festival renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe Bursa’nın yanı sıra Eskişehir, Ankara, İstanbul, İzmit’ten model uçak pilotları da katıldı. Radyo kontrollü model uçaklar, helikopterler, jetler ve gyrocopter ve 2 kişilik yolcu uçaklarını yakından gören vatandaşlar festivale tam not verdi.

BURSA 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:50

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