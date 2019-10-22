Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Bu ligin başka dinamikleri var. O yüzden her fırsatta söylüyorum, yeni bir takımız daha iyi bir takım olmamız gerekiyor. Olmak yolunda da güvenli bir şekilde ilerliyoruz" dedi.

Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri´nde akşam antrenmanı öncesinde açıklamalarda bulundu. Sözlerine geçtiğimiz hafta sonu 2-1 kazanılan Cesar Grup Ümraniyespor maçını değerlendirerek başlayan Koşukavak, rakiplerinin uzun zamandır bir arada oynadıklarını ve zor bir maç olacağını bildiklerini kaydetti. Galibiyet için oyuncularına teşekkür eden deneyimli teknik adam, "Geriye düştüğünüz zaman oyunu riske ederek oynamak zorundasınız. Daha çok risk alarak oynuyor, daha fazla kalabalık olarak ön tarafa gidiyorsunuz. Bunu yaptığınız zaman çok ciddi kontra ataklar yiyor, tehdit ediliyorsunuz. Kolay değil tabii ki skor 2-0 olsa umutlar tamamen tükenir. 1-0´ı sürdürmek gerekiyor, golü bulursanız maça ortak oluyorsunuz. Bir de 10 kişi kalıyorsunuz. Bizim adımıza her şey çok zordu ama son bölümde dizilişte kimsenin dikkatini çekmedi. Birçok takım 10 kişi kaldığı zaman genelde 4-4-1 oynar, oyunu riske ettim 4-3-2 oynadım. 2-1 öne geçince, Ramazan Keskin´i oyuna alınca alanları kapatıp skoru oynamak adına 4-4-1´e döndüm. O şartlarda maçı kazanmak çok değerli ve kıymetliydi" dedi.

"GELDİĞİM GÜNDEN BERİ İDEAL BİR MAÇ KADROSU YAZAMADIM"

Ligde karşılaşacaklarını İstanbulspor maçını da değerlendiren Koşukavak, İstanbul ekibinde daha önce 3 sezon çalıştığına işaret ederek, "Sahaya çıkan, oynayan oyunculardan 5, 6 yıllık oyuncular var. Ortalaması 3-3.5 senedir bir arada oynayan bir kadro ve benim bıraktığım zamandan beridir oyun planları var. Kolay bir maç değil. Bu lig zaten kolay değil, ligin zor olduğunu söylemiştim. Akhisarspor´u yendikten sonra ilerleyen haftalarda Akhisarspor´u görürsünüz demiştim, Akhisarspor bugün itibariyla lider. Bu ligin başka dinamikleri var. O yüzden her fırsatta söylüyorum, yeni bir takımız daha iyi bir takım olmamız gerekiyor. Olmak yolunda da güvenli bir şekilde ilerliyoruz. Geldiğim günden beri ideal bir kadro ile antrenman yapamadım, maç kadrosu yazamadım. Ya antrenman seviyesi düşüktük sonradan gelenlerin, ya da sakatlıklar yaşadık" diye konuştu.

"OYUNCULARIMI UYARDIM"

Ümraniyespor karşısında gördükleri sarı kart nedeniyle Özer Hurmacı, Selçuk Şahin ve Iasmin Latovlevici kart sınırına ulaştı. Bu durumla ilgili olarak takımın agresifliğine yönelik gelen soruyu da yanıtlayan Koşukavak, "Oyuncularıma eksilmememiz gerektiğini ifade ettim. Görülen sarı kartlar neden görülmüş ona bakmak lazım. İtirazdan görülüyorsa, o takım ruhundan değil biraz sorumsuzluk diye söylenebilir. Böyle birkaç tane kart var, böyle kart gören oyuncularıma uyarılarda bulundum. Yine uyarılarda bulunacağım oyuncular var. Bursaspor taraftarının tribünlerden sahaya enerjisi geliyor. O karakteri göstermek gerek. O mücadeleyi göstermek gerek, mücadeleden görülen sarı kartlara bir şey diyemiyorum ama itirazdan görülen kartların doğru olmadığını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"HÜCUMU OYNAMAK İÇİN SAVUNMADAN FEDAKARLIK ETMEK ZORUNDA KALIYORSUNUZ"

Takım savunmasının sorulması üzerine de görüşlerini dile getiren Koşukavak, "Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçında skoru aldıktan sonra çok ciddi alan savunması yaptık, topu rakibe verip hiç pozisyon vermeden maçı bitirdik ama oyunu riske etmeniz gerekiyor. Hedefli bir takımsınız, skor almanız gerekiyor. Bu kolay olmuyor. Ümraniyespor golü bulmadan önce de kontra atak planlıyordu, golü bulduktan sonra daha avantajlı hale geçtiler. Siz de oyunun hücum tarafını oynamak için biraz savunmadan fedakarlık etmek zorunda kalıyorsunuz. Tüm dünya liglerinde bu böyle. Şampiyonluğa oynayan takımlar oyunun ofansif tarafını daha fazla oynuyor. Gol yediysek de bir kişi yemiyor, gol attıysak da bir kişi atmıyor. O açıdan takım savunmasında biraz daha hücuma çalıştığımız gibi savunmaya da çalışıyoruz, biraz daha vakit ayırabiliriz. Ligin boyu kısaldıkça takımın o yönünü güçlendirmek gerekebilir" dedi.

Son maçtaki geri dönüşe dair ise Koşuavak, "Her maçın hikayesi başka. Her maçın planları başka. Her rakip başka. Böyle geri dönüşler takıma özgüven kazandırır. Diğer geriye düştüğümüz maçlarda dönüş yapamadığımızdan dolayı güvensizlik yaratabilirdi. İnşallah geriye düşmeyiz ve böyle şeylerle uğraşmayız" açıklamasında bulundu.

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