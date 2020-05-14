Uludağ’ın suyu 30 kilometreden Yenişehir’e ulaştırıldı

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Uludağ'ın eteklerinden çıkartılan su 30 kilometrelik hatla Yenişehir Marmaracık Mahallesi'ne getirildi.



Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Marmaracık Mahallesi'ne Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (BUSKİ) çalışması ile 30 kilometrelik hatla Uludağ’ın eteklerinden çıkarılan su getirildi. Marmaracık Mahalle Muhtarı Mithat Arı, “Bursa Büyükşehir Belediyemiz Marmaracık ve Koyunhisar mahallelerinde yıllardır süren su sıkıntısını köklü çözüme kavuşturdu. Uludağ’ın eteklerinden çıkarılan su kaynağı 30 kilometrelik hat ile mahallemize ulaştı. Bizde meydanımıza Uludağ’dan gelen suyun aktığı 4 kurnalı aslan ağızlı çeşme yaptırdık. Bunun yanı sıra yeni çeşmelerde yapıldı. Şunda mahallemizde 10 adet çeşme bulunuyor. Yapıla çeşmeler ile tarihten günümüze kadar ulaşan sokak çeşmesi kültürü mahallemizde yeniden canlandı. 30 kilometrelik hatla Uludağ’ın eteklerinden çıkarılan suyun ulaşmasını sağlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a şahsım ve mahalle halkım adına teşekkür ediyorum” dedi.

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