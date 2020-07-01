Bursa'da gıda fabrikasında yangın

<br>Huzeyfe ÖZDEMİRMuammer İRTEM/BURSA, (DHA)BURSA'da bir gıda fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede tüm fabrikayı saran yangını söndürmek için itfaiye ekiplerince başlatılan çalışmalar sürüyor.<br>Yangın, saat 15.30 sıralarında, merkez Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'ndeki gıda fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 10 itfaiye aracıyla 30 itfaiye eri sevk edildi. Kent merkezinin de birçok farklı noktasından yükselen dumanlar görüldü. İtfaiye ekiplerince yangını söndürmek için çalışma başlatıldı. <br>Yangını söndürme çalışmaları devam ederken, alevler fabrikanın tamamını sardı. İçerideki gıda malzemeleri ise küle döndü.<br>Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'ndeki strafor dekorasyon malzemeleri üreten bir fabrikada da saat 14.45 sıralarında yangın çıktı, yapılan çalışmayla yangın itfaiye ekiplerince 1.5 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Huzeyfe ÖZDEMİR, Muammer İRTEM<br>2020-07-01 16:43:08<br>

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