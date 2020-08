Sanayiciyi pandemi durduramadı DOSABSİAD Başkanı Çevikel: “Sanayici üretmekten vazgeçmedi”

Haziran ayı sanayi üretim endeksi rakamlarını değerlendiren Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, rakamların pandemi sürecinde de sanayicinin üretmekten vazgeçmediğinin en güzel örneği olduğunu söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre mevsim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Haziran'da aylık yüzde 17.6 arttı. Rakamları değerlendiren Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, rakamların pandemi sürecinde de sanayicinin üretmekten vazgeçmediğinin en güzel örneği olduğunu söyledi. Türkiye'nin gücünü üretimden aldığının altını çizen Çevikel, "Sanayi Üretimi Endeksi Haziran ayı rakamlarına göre Avrupa'da birinci sıradayız. Bizden sonra Macaristan ve İspanya geliyor. Aynı zamanda ülkemiz dünya genelinde en hızlı toparlanan ilk beş ülkeden biri oldu. Türk sanayicisi her zaman üretmeye devam ediyor ve edecek. Sanayi çarklarının durması ekonominin can damarlarından birisinin işlevini yitirmesi demek" dedi. Sanayicinin her zaman ülke için elini taşın altına koymaktan çekinmediğini söyleyen Nilüfer Çevikel, rakamların bunu net olarak gösterdiğini kaydetti. Bizden sonra Macaristan ve İspanya geliyor. Türk sanayicisi her zaman üretmeye devam ediyor ve edecek. Sanayi çarklarının durması ekonominin can damarlarından birisinin işlevini yitirmesi demek" dedi.

