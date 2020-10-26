TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, istifa etti

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ’ta başantrenörlük görevini sürdüren Orhun Ene, görevi bırakma kararı aldı.

TOFAŞ Basketbol Kulübü'nde uzun zamandır görev yapan başantrenör Orhun Ene'nin görevinden istifa ettiği açıklandı. TOFAŞ Basketbol Kulübü’nün konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

"2015 Yılından bu yana TOFAŞ Basketbol Takımımızın başantrenörlüğünü gerçekleştiren değerli koçumuz Orhun Ene, görevini bırakma kararı almıştır. 20202021 Sezonuyla birlikte TOFAŞ Basketbol Takımımızın başında 6. sezonuna başlayan Orhun Ene, geride kalan 5 sezonda önemli başarılara imza atmıştır. Ene idaresindeki ilk yıl olan 20152016 sezonunda Federasyon Kupası şampiyonluğu ve Türkiye Basketbol Ligi şampiyonluğu yaşayarak Basketbol Süper Ligi’ne yükselen takımımız, 20162017 sezonunda BSL’de playoff’a kalma başarısı göstermiştir. Kulüp tarihinin en iyi sezon başlangıcı olan (üst üste 10 galibiyet) 20172018 sezonunu Erkekler Türkiye Kupası finalisti ve Basketbol Süper Ligi playoff finalisti olarak tamamlayan; 20182019 sezonunu ise Basketbol Süper Ligi playoff yarı finalisti olarak noktalayan takımımız, koronavirüs pandemisi nedeniyle yarıda kalan 20192020 sezonunda da üst üste 3 yıl yer aldığı 7Days Eurocup’ta çeyrek finale yükselme başarısı göstermiştir. Tofaş ailesine 20152016 sezonu öncesi katılan; duruşu, karakteri ve iletişimiyle örnek bir spor adamı olan koçumuz Orhun Ene’nin kulübümüze ve Bursa basketboluna yaptığı bugüne kadarki değerli katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz."

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