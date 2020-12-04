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Kısıtlamayı ihlal eden şüpheliler, husumetlisinin iş yerini kurşunladı

DHA

Kısıtlamayı ihlal eden şüpheliler, husumetlisinin iş yerini kurşunladı


Semih ŞAHİNGürkan DURAL/BURSA, (DHA)BURSA'da, kısıtlamanın ilk saatlerinde Gökhan P.'ye ait iş yerine kimliği husumetlilerince silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı anında iş yerinde kimsenin olmaması nedeniyle yaralanan olmazken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Kurtoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Kısıtlamanın başladığı saatlerde Nakşi Çelebi Sokak üzerinde art arda silah sesleri duyuldu. Silah seslerini duyan mahalleli durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, sokak üzerinde 5 adet boş kovan buldu. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin tabancasından çıkan 5 kurşun, sokak üzerinde bulunan Gökhan P.'ye ait iş yerine isabet etti. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyip görgü tanıkları ve işletme sahibinin ifadelerine başvuran polis ekipleri, saldırının Gökhan P.'nin husumetlileri tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. Saldırı anında iş yerinde kimsenin olmaması, olası can kaybının önüne geçti. Polis, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Gürkan DURAL
2020-12-04 22:48:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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