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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Küçük kızın midesinden mandal çıktı

İHA

Küçük kızın midesinden mandal çıktı

Bursa'da arkadaşlarıyla birlikte oynarken, boğazına mandal kaçan 6,5 yaşındaki Meva, ölümden döndü.
Bursa’da meydana gelen olayda arkadaşlarıyla oynarken oyun mandalını yutan 6,5 yaşındaki Meva Ö., ailesi tarafından Doruk Özel Bursa Çekirge Hastanesi kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından çekilen filmde mandalın çocuğun yemek borusuna kaçtığı saptandı. Tetkikler sonucu Meva’yı müşahede altına alma kararı veren Doruk Özel Bursa Çekirge Hastanesi Başhekimi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Atilla Güray, yaptıkları sıkı takip neticesinde, 48 saat sonra mandalın doğal yollarla vücuttan atıldığını ve Meva’nın eski sağlığına kavuştuğunu açıkladı.
Konuyla ilgili konuşan Dr. Atilla Güray, “Evde arkadaşıyla oyun oynarken, oyun mandallarını ağzına koymuş ve kazara nefes almasıyla birlikte mandalı yutmuş. Ailesi de panikle hemen hastanemizin acil bölümüne gelince, biz de hemen Meva’da bir solunum problemi yaşanıp yaşanmadığını kontrol ettik. Çocukların yabancı cisim yutmasıyla sık sık karşılaşıyoruz. Genellikle bu tarz durumlarda izleme taraftarı olmayız. Yabancı çizimler bazen yakıcı ya da bulunduğu yeri delme özelliğine sahip olabiliyor. Ancak Meva’nın yuttuğu cisim böyle bir tehlike içermediği için biz de izleme kararı alarak, müşahede süresince çeşitli zaman dilimleri içerisinde röntgenler çekerek, nesneyi takip ettik. Şükürler olsun ki, kızımız bir sıkıntı yaşamadan, mandalı doğal yollarla vücudundan dışarı attı” diye konuştu.
Aileler dikkatli olsun
Ebeveynlere ve oyuncak firmalarına da seslenen Dr. Güray, “Kızımızı örnek olarak sunmamızın sebebi bir farkındalık oluşturmak. Maalesef çok küçük yabancı cisimler, özellikle oyuncak olarak yapılmış olanlar, bebeklerde ve çocuklarda her zaman risk arz ediyor. Ailelere uyarı yapmak gerekirse, bu tarz küçük oyuncakların mümkünse alınmamalarını öneriyorum. Alındığı takdirde bu çocukların oyun esnasında ağzına koyabilecekleri ve genze kaçabileceklerini akıldan çıkarmamalı. Bir yandan da oyuncak üreten firmalar çocukların bu oyuncakları yutma ihtimalini göz önüne alarak, bu kadar küçük boyut oyuncaklar üretmemeli” vurgusunu yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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