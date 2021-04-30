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Çocuğunuz telefona çok fazla bakıp kambur olmasın Çocuklarda duruş bozukluğunun sebepleri Telefon ve bilgisayar başında uzun süre hatalı şekilde oturmak çocuklarda duruş bozukluğuna sebep oluyor Okul çantalarını tek omuza asmak duruş bozukluğuna sebep oluyor

İHA

Çocuğunuz telefona çok fazla bakıp kambur olmasın Çocuklarda duruş bozukluğunun sebepleri Telefon ve bilgisayar başında uzun süre hatalı şekilde oturmak çocuklarda duruş bozukluğuna sebep oluyor Okul çantalarını tek omuza asmak duruş bozukluğuna sebep oluyor

Uzmanlar çocukların telefon ve bilgisayar başında uzun süre hatalı pozisyonda oturmalarının kamburluk gibi duruş bozukluğuna yol açtığını belirtti. Çocukluk çağında kazanılan hatalı ve kötü duruş alışkanlıklarının hayat boyu duruş bozukluklarına sebep olduğu, ilerleyen yaşlarda bu durumun değiştirilmesinin pek mümkün olmadığı bildirildi.
Bir çocuğa ayakta dururken yada yandan bakıldığında sırt kısmında hafif bir tümsekliğin bel kısmında ise hafif bir çukurun olduğu görülür. Sırt ve belde bulunan bu doğal kavislerin artması veya azalması durumlarına duruş bozukluğu olarak tanımlanıyor. Çocuklarda görülen duruş bozukluklarının çeşitli sebepleri bulunuyor.
Doruk Hastanesi Ortopedi Uzmanı Operatör Dr. Tayfun Açıkgöz çocuklarda ergenlik dönemine kadar baş gösteren duruş bozukluğu hastalıkları ile ilgili bilgi verdi.
Çocukluk ve ergenlik döneminde en sık karşılaşılan duruş bozukluklarının postüral kifoz, jüvenil kifoz ile skolyoz olduğunu belirten Açıkgöz, "Skolyoz; omurganın sağ veya sol tarafa doğru eğilmesidir. Skolyozun farklı tipleri bulunmaktadır. En sık olarak karşılaştığımız idiyopatik skolyoz 1016 yaş aralığında çocuklarda daha sık görülmektedir. İdiyopatik skolyoz kız çocuklarında daha sık görülür. Skolyozda hastalığın erken teşhisi ve erken tedavisi önem taşımaktadır. Bu nedenle ebeveynlerin çocuklarını belirli aralıklarla kontrol etmelerinde fayda vardır" dedi.
Hastalığın tedavisinin skolyozun tipine , skolyozun derecesine ve çocuğun yaşına göre değiştiğini belirten Tayfun Açıkgöz, "skolyoz hastalığının tedavisinde sırt ve bel bölgesi ile ilgili egzersizler, çeşitli skolyoz korselerinin kullanımı ve eğriliği düzeltici çeşitli ameliyat yöntemleri uygulanmaktadır" dedi.
Çocuklarda kamburluk
Operatör Doktor Tayfun Açıkgöz sözlerini şöyle sürdürdü: "Ailelerin çocuklarında en sık olarak gördükleri kamburluk vakaları kötü duruşa bağlı pastural vakalar oluşturmaktadır. Kamburluk çocuğun sırtındaki normal olarak belli bir sınırda olması gereken tümsekliğin artması durumudur. Gelişme ve büyüme döneminde çocuğun vücudunun fizyolojik duruşunu ve doğru duruş alışkanlığını kazanması önemlidir. Çünkü duruş alışkanlıkları çocukluk döneminde kazanılır. Çocukluk çağında kazanılan hatalı ve kötü duruş alışkanlıkları hayat boyu vücudumuzda duruş bozukluklarına sebep olmaktadır. İleri yaşlarda bu durumu istesek de değiştirmemiz pek mümkün olmamaktadır. Bu nedenle çocuğunuzun doğru ve düzgün duruş alışkanlığı kazanması önem taşımaktadır"

Tablet, bilgisayar ve akıllı telefon tehlikesi
Çocukların bilgisayar, tablet ve akıllı telefonların karşısında uzun süre hatalı ve yanlış pozisyonda oturmalarının çocuklarda duruş bozukluklarına sebep olabildiğini belirten Dr. Tayfun Açıkgöz, "Çocukların çalışma masası ile sandalyelerin birbiriyle uyumlu olmaması nedeniyle hatalı ve yanlış pozisyonda oturmaları çocuklarda oturma ve duruş bozukluklarına sebep olabilmektedir. Çocukların taşıdıkları ağır okul çantaları duruş bozukluklarına ve daha önemlisi zamanla hatalı duruş alışkanlığına sebep olabilir. Obezite,çocuklarda duruş bozukluklarına yol açmaktadır. Görme ile ilgili bozukluklar çocuklarda duruş bozukluklarına sebep olabilmektedir" diye konuştu
Çocuklarda duruş bozuklukları nasıl önlenir?
Dr. Açıkgöz; çocuklarda duruş bozukluğu alışkanlık haline gelmeden düzeltilmesinin gerektiğini belirtti. Başlangıç döneminde çocukların öğrenmelerinin daha kolay, kötü alışkanlıkları bırakmalarının ise daha zor olduğuna vurgu yapan Açıkgöz, "Fırsat varken mümkün olan en kısa zamanda bu duruş bozukluklarını düzeltmeye çalışmalıyız. Bu nedenle çocuklarda duruş bozukluklarını önlemek için çocuğunuza ayakta dururken düzgün durmasını ve vücudunu kullanırken doğru kullanmasını hatırlatmalıyız. Öncelikle çocuğun evdeki çalışma masa ve sandalyesini seçerken çocuğun boyuna uygun yükseklikte olmasına ve birbiriyle uyum içinde olmasına dikkat etmeleri gerekir. Bilgisayar monitörü çocuğunuzun gözüne uygun seviyede ve açıda olmalıdır. Çocuğunuzun bilgisayar karşısında ve özellikle cep telefonunun başında uzun süreler uygun olmayan bir pozisyonda oturmasına izin vermemelisiniz. Çocuğunuzun taşıdığı okul çantalarının ağır olmamasına dikkat etmelisiniz. Ayrıca çocuğunuzun okul çantasını sırtta her iki omuza eşit olacak şekilde taşıma alışkanlığı edinmesi konusunda uyarmalısınız. Eğer çocuğunuzun gözlerinde görme bozukluğu varsa, çocuğunuzda duruş bozukluklarına sebep olabilir. Bu sebeple çocuğunuzun görme ile ilgili bir problemi olup olmadığını kontrol ettirmenizde yarar vardır. Çocuklarda obezite duruş bozukluklarına sebep olabileceği için çocuğunuzun beslenmesine dikkat etmelisiniz. Çocuklarınıza hareketli oyunlar önerebilirsiniz. Çocuklarınızı spora teşvik etmenizin, çocuklarınızı spor yapmaya yönlendirmenin yararlı olacağını önemle belirtmek isterim. Çocuğunuzun sırtında veya belinde eğrilik varsa, Çocuğunuz ayakta durduğunda sırtı kamburlaşıyorsa, başı önde duruyorsa ve çocuğunuz özellikle sırt ve bel bölgesinde ağrılardan yakınıyorsa doktorunuza danışmanız gerektiğini öneririm" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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