Köy okullarının kalbi Bursa Orhaneli’de atacak

Kurulduğu günden bu yana köylerde yaşayan öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin desteklenmesi için çalışmalar yürüten Köy Okulları Değişim Ağı Derneği, kırsal bölgelerde uygulanacak pilot çalışmaları için Bursa Orhaneli’de bir merkez kuruyor.

Türkiye’nin dört bir yanındaki köylerde çalışan idealist öğretmenler, eşit eğitimin gücüne inanan eğitmenler ve değişime inancı tam eğitim gönüllülerinin bir araya gelerek kurduğu Köy Okulları Değişim Ağı (KODA), dört buçuk yıldır köylerde yenilikçi bir eğitim anlayışını hayata geçirmek için çalışıyor. Kırsal bölgelerde uygulanacak pilot çalışmalar için bir merkez kurma hazırlığına başlayan KODA, salgın öncesi Türkiye’nin birçok köy ve ilçesini ziyaret etti. Son olarak Bursa Orhaneli’de bir merkez kurma kararı aldıklarını belirten KODA Genel Koordinatörü Mine Ekinci, Orhaneli’nin kırsalın tüm özelliklerini yansıttığını belirterek şunları söyledi:

“Bölgedeki köylerin sayısının yüksek olması ve köylerde tarımsal faaliyetlerin sürmesi seçim yaparken bizim için önemliydi. Bunun yanında Sabiha Gökçen Havalimanı’na yakın olması sebebiyle tüm Türkiye’den ulaşım da mümkün. Aynı zamanda yaptığımız görüşmelerde Orhaneli Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Belediye Başkanı Ali Aykurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Tayır, Orhaneli halkı, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ve Bursalı iş insanlarının çok istekli ve destekleyici olduğunu gördük. Tüm bu gözlemlerimiz Orhaneli’nin yıllardır hayalini kurduğumuz merkez için en uygun yer olduğunu bize gösterdi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve ekibiyle birlikte nasıl iş birlikleri yapacağımızı değerlendiriyoruz.”

Kurulması planlanan merkez için, Orhaneli Belediye Meclisi’nin onayı ile Orhaneli’de 5 dönümlük bir arazi KODA tarafından satın alındı. Araziye kurulacak merkezin mimari çalışmaları devam ederken yapının ekolojik olması, enerjisinin sürdürülebilir kaynaklarla sağlanması ve Orhaneli’nin doğal mimari yapısına uygun olması amaçlanıyor. Bu amaçlar için KODA ekibi kapsamlı bir mimari proje hazırlığında.

Merkez kurulduktan sonra, köy okullarında ve diğer kırsal bölgelerde gerçekleşmesi planlanan birçok uygulama için Orhaneli pilot bölge olacak. Türkiye’nin her yerinden köy öğretmenlerinin kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik eğitimler, kırsaldaki çocukların gelişimlerinin desteklenmesi için çalışmalar, köylerde yaşayan ailelerin çocuklarıyla iletişim kurmalarını kolaylaştıracak ve onları destekleyecek eğitimler verilecek. Merkezde aynı zamanda kırsal kalkınma, yerel gönüllülük gibi birçok konuda eğitim ve buluşmalar düzenlenecek. İlk uygulaması Orhaneli’de gerçekleşen faaliyetler, ardından tüm Türkiye’ye yayılacak.

Türkiye’nin her yerinden Orhaneli’ye eğitime gelen köy öğretmenleri ve eğitim gönüllüleri sayesinde Orhaneli’nin kültürü yaygınlaşacak. Merkezde kırsaldaki ihtiyaçlara cevap veren eğitim planları, ders içerikleri ve eğitim araçları geliştirilecek. Hem kamu hem de akademi nezdinde tüm bu çalışmalar Orhaneli’deki merkezde yakından takip edilebilecek.

30 Mart 2021’de KODA ekibi, Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve ekibiyle görüşerek proje kapsamında kurulabilecek iş birliklerine dair konuları ele aldılar. KODA ve Bursa Büyükşehir Belediyesi muhtemel iş birliklerine dair görüşmelerine devam edecekler.

Öte yandan Orhaneli Belediyesi ile de projenin başından bu yana görüşmeler devam ediyor. Orhaneli Belediyesi Orhaneli’nin köylerinden başlayarak Türkiye’nin her yerinden köylere yayılacak bu çalışmalar için KODA’yı desteklemeye devam ediyor. Hem Bursa halkının hem de Bursalı iş insanlarının katkısı kırsalda yenilikçi bir eğitim anlayışının hayata geçirilmesine dair atılan bu adım için büyük önem taşıyor.

