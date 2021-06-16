Dershane gibi duraklar Öğrenciler duraklardaki panolarda ders çalışıyor

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Bursa'da otobüs duraklarına asılan ders notları, öğrencilere otobüs beklerken ders çalışma imkânı sunuyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, örnek bir çalışmaya imza attı. Şehrin bir çok noktasında bulunan otobüs duraklarına öğrenciler otobüs beklerken ders çalışsın diye belediye tarafından ders notları asıldı. Otobüs bekleyen öğrenciler, zamanlarını otobüs duraklarında ders çalışarak geçiriyor. Bu uygulamadan memnun olan öğrenciler, ders notlarının şehrin bütün duraklarına yazılmasını istedi.

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