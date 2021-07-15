251 şehit anısına 251 ağaç toprakla buluştu

İnegöl Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının 5’inci yılında 251 şehidimiz anısına 251 ağacı toprakla buluşturdu. Şehitlerin künyeleri de ağaçların üzerinde yer alacak ve 251 şehidimizin ismi, oluşturulan koruluk alanda yaşatılacak.

İnegöl Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının 5’inci yıl dönümünde karanlıktan aydınlığa çıkan geceyi şehadetle noktalayan 251 şehidimiz anısına bir çalışma yaptı. Cumhuriyet Mahallesinde toplamda 8440 m2 alan üzerinde bulunan 7711 m2 yeşil alan ve 729 m2 sert zemin tretuvar alanı yer alan koruluk oluşturuldu. 15 Temmuz gecesi şehit olan 251 şehidimiz anısına, bu koruluk alanda 251 adet yetişkin ağaç dikimi yapıldı.

Ağaç dikimine Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ile parti yöneticileri ve meclis üyeleri de katıldı. 251 yetişkin ağacın toprakla buluştuğu koruluk alanda bir açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Bugün Cumhuriyet Mahallemizde 15 Temmuz şehitlerimiz anısına 251 adet ağaç dikimi gerçekleştiriyoruz. AK Parti İlçe Başkanımız ve Kaymakamımızla birlikte farklı nitelikteki ağaçları toprakla buluşturmuş olduk” dedi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 5’inci yıl dönümünü andıklarını kaydeden Taban, “Allah bir daha tekrarını yaşatmasın. Ben bu vesileyle bir kez daha başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi, vatan evlatlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize Allah’tan şifalar diliyorum. Böyle bir şeyin bir daha yaşanmamasını diliyoruz ancak gerçekleşmesi durumunda da bu ülkede her zaman olduğu gibi her birimiz şehit olmaya hazır vatan evladıyız. Burada dikilen ağaçlarımız üzerinde de 251 şehidimizin künyesini oluşturarak onların isimlerini burada yaşatmak istiyoruz. Bugün diktiğimiz ağaçlar inşallah gelecekte başta bu muhitteki vatandaşlarımızın gölgesinde oturup dinleneceği güzel bir mekan haline dönüşecek” diye konuştu.

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