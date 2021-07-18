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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yerli firma Aymnet'ten istihdama büyük katkı

İHA

Yerli firma Aymnet'ten istihdama büyük katkı

Türkiye'de ısrarla reishi mantarının yetiştirilebileceğini vurgulayan Aymnet, reishi mantarı üretim çalışmalarını başlattı. Firma sürekli yeni ürünlerin geliştirilmesi için ArGe çalışmalarını sürdürüyor.
Aymnet'in, 2009 yılında AYM Danışmanlık kimliği ile kurulduğunu, 2015 itibari ile yeni iş ortakları katılımı ve sermaye artışı ile Aymnet adı altında çalışma alanını ve hedeflerini büyüttüğünü ifade eden Aymnet Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Sağlam, “Böylelikle tamamı ödenmiş yüzde 100 yerli ve milli sermaye ile kurulan Aymnet, Türkiye network sektöründe bulunan vatandaşlarımızın mağdur olmayacağı, güvenle ticaret yapacağı bir şirket boşluğunu doldurmuştur. Merkezi Bursa ilinde olup Düzce Teknopark’ta arge şubesi de bulunmaktadır. Ancak faaliyet alanı bakımından dünyanın dört bir yanına on binlerce girişimcisiyle hizmet vermektedir. Kurulduğu günden bu yana GETAT ürünleri/ek gıda takviyesi, kişisel bakım ürünleri, cilt bakım ürünleri ve temizlik ürünleri ile toplumsal sağlığı koruma bilinci ile ürün geliştiren Aymnet, altyapı çalışmalarını bu yönde devam ettirmektedir. Ürünler Aymnet gıda takviyesi ürünlerini Düzce Üniversitesi laboratuvarlarında toksikoloji L29 testlerine sokarak, ürünlerinin toksik hiçbir madde içermediğini, hücre canlılığını arttırdığını ispatlamıştır” dedi.
Network'un aslında İngilizce kökenli bir kelime olup, ağ, şebeke anlamına gelen bir işletme terimi olduğunu ifade eden Sağlam, “Dünyada geçerliliği olan ve işletme literatürüne giren bu kavram bir ‘doğrudan satış’ olarak bir pazarlama türünü ifade etmektedir. 1940’lardan bu yana giderek dünyada önemini artıran bu kavram ülkemizde de giderek önem kazanmaktadır. Doğrudan satış yöntemini kullanan bir pazarlama konsepti olan çok katlı pazarlama, kişilerin hem ürünleri indirimli kullanmaları sağlanıp hem tavsiye ederek ve hem de kullanıp tavsiye edecek kişilerden bir tüketim organizasyonu kurarak gelir elde etmelerini sağlayan bir pazarlama türüdür. Özellikle son yıllarda sosyal, ekonomik, teknolojik ve pandemi ile gelen değişimlerle beraber, tüketicilerin daha hızlı, kolay ve güvenilir satın alma kanalı arayışına girmeleri ile birlikte firmaların pazarlama ve dağıtım faaliyetlerine verdikleri önem de artmıştır. Bu durum, tüketicinin odak noktası yapıldığı yeni yöntemleri de beraberinde getirmiştir. Bu noktada yeni bir pazarlama ve satış kanalı olarak karşımıza doğrudan pazarlama (network marketing) sistemi çıkmaktadır. Doğrudan satış gibi yeni pazar yapılanmalarında artık şirketler bütçelerini bayi, distribütör, şube yapılanması ve kitlesel reklamlara ayırmak yerine ürünü birebir tanıtarak satış yapan girişimcilik sistemine ayırmaktadır. Dünya üzerinde Doğrudan Satış üyesi olarak çalışan ve geçimine katkı sağlayan yaklaşık 119 milyon kişi vardır. Aymnet uzun araştırmalar sonucu bir girişimci iş modeli geliştirmiştir. Bu model ile felsefesinin mümkün olduğu kadar çok insanın hayatına dokunmak için çalışmaktadır. Yerli ve milli bir firma Aymnet’in değişim ve gelişim maratonu 2018 nisan ayında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen ve koordinatörlüğünü Dünya Sağlık Örgütü (WHO), sağlık bakanlığı ve sağlık bilimleri üniversitesince gerçekleştirilen, binlerce bilim adamının katıldığı uluslararası geleneksel ve tamamlayıcı tıp kongresine binlerce şirket arasından kabul görme başarısını göstermesiyle başlamıştır. Türkiye’de ısrarla Reishi (gano derma lucium diğer adıyla ölümsüzlük mantarı) mantarının yetiştirilebileceğini vurgulayan AYMNET, reishi mantarı üretim çalışmalarını başlatmıştır” diye konuştu.
Sürekli yeni ürünlerin geliştirilmesi üzerine arge çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Sağlam, “Bunun için bilimin tüm kaynaklarını kullanan Aymnet Reishi mantarının Türkiye’de yetiştirilmesini desteklemek amacıyla Türkiye’nin birçok noktasından katılan bilim adamları ile Tıbbi mantarlar çalıştayı gibi çalıştayları organize etmekte ve desteklemektedir. Aymnet yine bir ilke imza atarak kurduğu aktif yaşam akademinin temellerini atmıştır. Burada, Aymnet’i diğerlerinden ayıran nokta çalıştığı sektörde girişimcilerini ve müşterilerini güvenilir bilgiye ulaştırmak ve doğru bilinçlendirmek için, (Düyem) onaylı başarı veya katılım sertifikaları vermektedir. Bunun yanı sıra, Aymnet denetlenebilir, rasyonel bir şirket olmayı hedefleyerek yönetimini profesyonelleştirmek istemiştir. Bu kapsamda çeşitli üniversitelerin akademisyenlerinden oluşan bir ekipten ArGe, medikal, etik ve yönetim alanlarında danışmanlık almaktadır. Aymnet, KOSGEB ArGe İnovasyon destekleri gibi devlet destekli birçok projenin yanı sıra, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Üniversite çatısında Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ürünleri için Ortak Üretim Tesisi Altyapısının Kurulması projesine iştirakçi olarak katılarak Düzce Üniversitesi ile ortak çalışmalara Eylül 2019 tarihinde imza atmıştır. Tüm bu çalışmalar 2020 ocak ayında 'Diamonds of Turkey' ve 2021 yılında Türkiye genç işadamları platformundan ‘Gelişen Türkiye Ödülleri’ yılın en başarılı bitkisel içerikli ürün markası ödülü alınarak taçlandırılmıştır. Özellikle, Reishi mantarı ürünümüz meme kanseri hücrelerini engellemede oldukça kuvvetli başarı gösterirken, doğal bitki özlü diş macunu ağız florasını koruduğunu ve ağız ve boğazda yer alan zararlı mikroorganizmalara karşı antibiyotiğe yakın bir etki gösterdiği ispatlanmıştır. Ürünlerin başarıları uluslararası hakemli bilimsel dergilerde başarıyla yayınlanmış ve takdir toplamıştır. Bu noktada şirketimiz artık farkını 'Bilimin ışığında hayata değer katan şirket' sloganı ile duyurmaktadır” şeklinde konuştu.
Aymnet’in sunduğu girişim modeli network sektörünü seçmenin amacı, sektöre yerli ve milli bir şirket olarak yön verdiğini ifade eden Sağlam, “Dünya doğrudan satış derneği istatistiklerine göre sektördeki ilk 100 şirketin 2019 ciro büyüklüğü yaklaşık 75 milyar dolardır. Sektörün toplam büyüklüğü ise 200 milyar dolar civarındadır. Yine, tahminlere göre Türkiye’de yaklaşık 8 milyon insan network sektöründe faaliyet göstermektedir. Diğer açıdan Türkiye’de kayıtlı ya da kayıtsız network firması sayısı tam olarak bilinmemekle birlikte her yıl onlarca firmanın sektöre giriş yaptığı ve bir o kadarının iflas ederek sektörden ayrıldığı görülmektedir. Nitekim bu tarz organizasyonlar geniş vatandaş kitlelerine dayalı satış organizasyonları oldukları için birçok vatandaş mağdur olmaktadır. Bu durum sektörde ciddi önlemler alınmasını gerektirmektedir. Nitekim, Aymnet sağlam ilkeleri kapsamında doğru iş planı ile çalışarak bu mağduriyetleri önlemek istemektedir. Aymnet sektördeki boşlukları görerek ve girişimcilerin yüksek kar sağlamasına odaklanarak bir iş modeli geliştirmiştir. Bu modelde, satış organizasyonları kurabilen, ekip yönetebilen liderler ön plana çıkmaktadır ki bu yeteneklerin kazanılması için de AYM Akademi üzerinden yoğun eğitimler verilmektedir. Öncelikle programa başarılı olmak için başarıya aç, gelişme açık, ve kazanma sınırı olmayan ama etik kurallara dikkat eden ve takım çalışmasına yatkın girişimci bayiler aranmaktadır. Reel olarak bu sistemi örneklendirmenin en güzel yolu bayilerimizden bir tanesinin geliri hakkında bilgi vermektir. Eskişehir ilinde bir bayan girişimci bayimizin ilk 6. ayında aylık prim geliri 100 bin TL’ye ulaşmıştır. Esnek çalışma saatlerine uygundur, bir ofis tutma, yatırım yapma zorunluluğu yoktur. Tatil, kişisel gelişim, kariyer, takdir, onurlandırma, aidiyet, farklı eğitimler, motivasyon, sosyal etkinlikler, yeni insanlar, sağlıklı yaşam bilgileri, gelir kaynağı ve hayatlarına çok şey katacaklardır. Bizce bu model işsizliği azaltacak, istihdama katkı verecek bir modeldir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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