(Özel) Bursa'da hortum paniği Yıldırım ilçesinde aniden çıkan hortum korku dolu dakikaların yaşanmasına sebep oldu, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde aniden çıkan hortum korku dolu dakikalar yaşattı. O anlar birm işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, esnaf da şaşkınlığını gizleyemedi.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi inşaat malzemeleri satan bir iş yerinin bahçesinde meydana geldi. Hava sıcaklığının düşmesi sonucu ortaya çıkan hortum güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Olayla ilgili şaşkınlığını gizleyemeyen iş yeri sahibi Ömer Yasin Güler, " Daha önce hiç hortum görmedim. Hava sıcaklığı bir anda düşünce hortum oluştu. Sonrasında güvenlik kamerasına yansıdı. Allah'tan herhangi bir zararımız olmadı"dedi.
Tozu dumana katan hortum geçtiğimiz yıl merkez Yıldırım İlçesi Otosansit Sanayi Sitesi'nde ağaçları devirmiş, işyerlerine zarar vermiş ve çok sayıda kişinin yaralanmasına sebep olmuştu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.