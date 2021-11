Teksas Tribün Lideri Selim Kurtulan'dan Bursaspor yönetimine sert eleştiri: "Bursaspor'u iyi idare etsinler, yoksa çıkıp gitsinler" "645 milyon TL olan borç şuan 100 milyon Euro, nasıl oldu bu borç?"

Bursaspor'un Teksas Tribün Lideri Selim Kurtulan, yeşilbeyazlı takımın mevcut yönetimini eleştirdi. Teksas adına basın açıklaması yapan Kurtulan, "Kulüpte görmeyeceğimiz şeyler oluyor. Kongre zamanı 545 milyon lira olan borç, 100 milyon Euro olarak açıklandı. Ne yaptınız da bu borç yükseldi? Başkanlar, yöneticiler tweet atıp duruyor, hepsi reklam yıldızı gibi oldu. Yapacaksanız doğru yapın, yapmayacaksanız bırakın gidin" dedi.

Bursaspor’un Teksas Tribün Lideri Selim Kurtulan, Bursaspor Kulübü'nün gidişatına ilişkin basın açıklamasında bulundu. Yeşilbeyazlı taraftarlar adına sözcülük yapan Kurtulan, Emin Adanur ve yönetimini eleştirdi. Bursaspor Kulübü'nde istenmeyen ve görülmeyen şeylerin olduğunu söyleyen Kurtulan, "Bursaspor taraftarı bunu hak etmiyor. Yönetim geldi, tahtayı açtı. Ardından 17 tane transfer yaptı, lige başladık. Şu anda 11. sıradayız. Her hafta Bursaspor’u nasıl küçültebiliriz diye uğraşıyorlar. Kimse kusura bakmasın, her hafta ve her maçtan sonra tweetler atılıyor, her yenilgiden sonra 2 veya 3 futbolcu takımdan ayrılıyor. Nereye kadar böyle olacak bu bilmiyoruz. Şu anda 3 tane kadro dışı futbolcu var. Takımı gençleştireceğiz diyorlar 26 yaşındaki kaptan Emirhan’ı oynatmıyorlar. Emin Adanur Başkanı aradım, 'biz takımı gençleştirmeye doğru gidiyoruz' dedi bana. Siz devre arasında mı gençleştirmeye gidiyorsunuz? Bunu sezon başı yapsaydınız. Ben kendisine şunu söyledim. 'Sayın Başkan geçen sene elektrikler yoktu, su yoktu belki ama takım vardı. Çok güzel bir genç takım vardı. Bütün Türkiye bu takımı konuşuyordu, bütün basın Bursaspor’u konuşuyordu. Şimdi Bursaspor’u konuşan var mı acaba.' Sadece konuşan başkan ve yöneticiler var. Maşallah, tweet yıldızı oldular. Biz de takip etmiyoruz atılan tweetleri. Bugün de açıklama yapmışlar, Bursaspor’un borcu 100 milyon Euro. Ben en son kongrede Bursaspor’un borcunun 545 milyon lira olduğunu biliyorum. Nasıl oldu bu borç sormak istiyorum. Ne yaptınız da bu borcu yaptınız? Bu takımın geliri bu sene 70 milyon lira. Birazcık Bursasporluysanız iş yapın. Taraftar suçlu, Belediye Başkanı suçlu, İş adamları suçlu, Futbolcular suçlu bir tek bunlar haklı, böyle bir dünya yok" ifadelerini kullandı.



"Bursaspor’u iyi idare etsinler, yoksa çıkıp gitsinler"

Bursaspor yönetimine seslenen Selim Kurtulan, "Yapacaksanız doğru yapın, yapmayacaksanız bırakın gidin! Bursaspor sahipsiz değil! Böyle yöneticilik ve başkanlık yapılmaz! Her maça çıkmadan kendileri suni gündem oluşturuyor. Bursaspor’u iyi idare etsinler, yoksa çekip gitsinler! Bursaspor’un borcunu kendileri açıklasınlar artık. 545 milyon lira olan borç şu anda 100 milyon Euro. Ne çabuk oldu bu kadar borç? Kur farkı tamam, kur farkı var da 2 katına nasıl çıktı bu borç? Artık maçlara kimse gelmiyor. Büyükşehir Belediye Başkanı’na saldırıyorsunuz, ona saldırıyorsunuz, buna saldırıyorsunuz sonra 3 gün sonra birlik beraberlik diyorsunuz. Nasıl olacak bu iş? Burada arkadaşlarımla beraber sesleniyorum artık işinizi yapın! Bu takımı çıkarın, iyi işler yapın biz de alkışlayalım. Biz özledik Başkan ve Yönetici alkışlamayı. Kombineyi 1 haftalığına açtınız ya, bu şehirde 1 haftalık kombine açılır mı? Bursa işçi şehri 1 aylık açacaksın adam maaşını alacak sonra kombine satın alacak. Ama bunların yöneticilikle alakası yok. Bunlar hayatlarında nerede yöneticilik yapmış. İnsanlar bizleri arayıp dalga geçiyorlar. 17 tane futbolcu aldık şimdi utanmadan diyorlar ki 2. yarı transfer yapacağız. Umurlarında değil ki, çekip gideceksin kim çekecek bu cefayı? Bursaspor’un parasını çöpe atmayın! Biz bütün maçlara gidiyoruz onlar sadece klavyeden yazıp çiziyorlar. Bursaspor’un bir televizyonu var, televizyondan açıklama yapsınlar tweet atarak açıklama yapmasınlar. Reklam yıldızı oldular, biz onları reklam yıldızı olarak kabul ettik. Kulübün internet sitesinden ve televizyonundan açıklama yapsınlar" diye konuştu.

