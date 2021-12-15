Yarım asırdır insanları giydiriyor

İznik Belediyesi, “Yaşayan İznik Hazineleri” belgesellerinde bu defa emektar terzi Ahmet Turhan’ın hayatını ele aldı.

Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının ustaları ile mesleklerinde yarım asrı devirmiş kişilerin hayatları İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Biriminin“Yaşayan İznik Hazineleri” projesi çerçevesinde belgeselleştirilmeye devam ediyor. Terzilikle geçimini sağlayan Ahmet Turhan (68), icra ettiği zanaatı ile yarım asırdır mesleğini aşkla devam ettiriyor.

1953 yılında Yenişehir’in Çiçeközü köyünde dünyaya gelen Ahmet Turhan, 1957 yılında İznik'e yerleşerek çocukluk yıllarından itibaren ustası babasının yanında çalışmaya başladığını dile getirdi. Turhan “1968 yılından bu yana terzilik mesleğiyle uğraşıyorum.İlkokuldan sonra okula devam etmeyeceğim deyince babam doğru dükkana dedi. Bende o gün dükkana bir girdim 53 yıldır dükkanda, makinenin başındayım” diye konuştu.

Mesleğe başladığı çocuk yıllardan itibaren hayatını belgeselde anlatan Ahmet Turhan, “Yaptığınız işte başarılı olmanız ve gönlünüzün rahat olması için sebat ve kanaat sahibi olmanız lâzım. Ben yarım asrı geçen çalışma hayatında bunu gördüm, bunu öğrendim. Rahmetli babamın vasiyeti vardı. Oğlum, elinin emeğini al, hakkını al. Elinin emeğine acıma derdi. Müşteriyi memnun edebilirsek biz de huzurlu oluyoruz. Gönül rahatlığıyla yapılan bir işte zevk olur. Eğer gönül rahatlığıyla yapmıyorsanız hep kahır olur” diye konuştu.

Turhan, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta’ya bu çalışmalar ile gelecek kuşaklara aktarılan ve tarihe not düşülen belgeseller dolayısıyla teşekkür etti.

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