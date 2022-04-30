'Yukarı Bak, Sınırlı Coğrafyanın Yıldızlı Ufukları' sergisi açılıyor

Nilüfer Belediyesi'nin 'Yukarı Bak, Sınırlı Coğrafyanın Yıldızlı Ufukları' adlı sergisi 14 Mayıs'ta açılıyor.

Nilüfer Belediyesi, 14 Mayıs31 Temmuz tarihleri arasında, Nilüfer ilçesinde yer alan 6 farklı mekânda, 27 sanatçının çalışmalarına yer veren 'Yukarı Bak, Sınırlı Coğrafyanın Yıldızlı Ufukları' adlı sergiyi ağırlıyor. Yekhan Pınarlıgil küratörlüğünde gerçekleşecek olan sergi, politik konulara umut dolu, pozitif bir perspektiften yaklaşıyor.

Her mekânın kendi içinde bir sergi olarak kurgulandığı "Yukarı Bak, Sınırlı Coğrafyanın Yıldızlı Ufukları”, şehrin kültürel kimliği, tarihi, dönüşümü ve geleceği ile diyaloğa geçen lokasyonlarda mekân ve sanat arasında güçlü ilişkiler kuruyor. Kahkaha atarak, renkleri, dansı ve ritmi kullanarak içine sıkıştırıldığımız kalıpları kıran, bizleri kontrol altında tutmak için yapılanmış iktidarları sorgulayan ve bizlere özgürlük alanları açan yaşamsal stratejileri deneyimleyen sanat eserlerini bir araya getiriyor.

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