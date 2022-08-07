Bursa'da iki noktada orman yangını; kaplumbağayı alevlerden kurtardı

Mehmet İNAN-Abdulselam UĞUR/BURSA,(DHA)BURSA'da ormanda iki farklı noktada yangın çıktı. Alevler ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık bir saatte kontrol altına alındı. Yangında bir kişi, küçük kaplumbağayı yanmaktan kurtardı.
Yıldırım ilçesi Otosansit Doğa Parkı'ndaki 2 farklı noktada saat 15.00 sıralarında bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 2 helikopter, 4 arazöz, 1 su tankeri, 1 ilk müdahale aracı, 1 hizmet aracı ve 30 personelle müdahale eden ekipler, yangını yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına aldı.
Öte yandan yangında alevler arasında kalan küçük kaplumbağa, çevredeki bir kişi tarafından kurtarıldı. Soğutma çalışmalarına devam ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2022-08-07 17:45:13
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