Bursa'da iki noktada orman yangını; kaplumbağayı alevlerden kurtardı

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Mehmet İNAN-Abdulselam UĞUR/BURSA,(DHA)BURSA'da ormanda iki farklı noktada yangın çıktı. Alevler ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık bir saatte kontrol altına alındı. Yangında bir kişi, küçük kaplumbağayı yanmaktan kurtardı.

Yıldırım ilçesi Otosansit Doğa Parkı'ndaki 2 farklı noktada saat 15.00 sıralarında bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 2 helikopter, 4 arazöz, 1 su tankeri, 1 ilk müdahale aracı, 1 hizmet aracı ve 30 personelle müdahale eden ekipler, yangını yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına aldı.

Öte yandan yangında alevler arasında kalan küçük kaplumbağa, çevredeki bir kişi tarafından kurtarıldı. Soğutma çalışmalarına devam ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2022-08-07 17:45:13



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