Merdivenlerde dengesini kaybedip 5 metre yükseklikten düştü; ağır yaralandı

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)-BURSA'da, merdivenlerden inerken dengesini kaybederek 5 metrelik yükseklikten toprak zemine düşen kişi ağır yaralandı.Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Kavaklı Mahallesi´nde meydana geldi. 2. Osmangazi Caddesi´nde bulunan merdivenlerden Timurtaşpaşa Parkı´na inmek isteyen ve alkollü olduğu iddia edilen kişi, dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten toprak zemine düşerek yaralandı. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye bekçi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Bursa Çekirge Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.
Tedavi altında alınan yaralının sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN
2022-09-18 06:34:44
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