Bursa Hayvanat Bahçesi'nde, halka kuyruklu lemur ve dev karıncayiyenin yavrulamasıyla nüfus arttı.

AA'nın haberine göre özellikle ilkbahar, yaz aylarında büyük ilgi gören ve yaklaşık 130 türden bin 500 civarında canlının bulunduğu hayvanat bahçesinde lemur ve dev karıncayiyen doğum yaptı.

Hayvanat bahçesinin yeni üyeleri olan sevimli yavrular, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

LEMUR AİLESİNE 8 YENİ ÜYE

Sevimli halka kuyruklu lemurlar, bahar mevsimine 8 yeni üyeyle girdi. Yavrular tüm sürü tarafından özenle taşınıyor, beslenmeleri de dahil yetişkin bireylerin sırtına ve karnına tutunarak büyütülüyor.

Özellikle bakıcıları Halil İbrahim Bayram ile çok iyi iletişim kuran lemurlar, beslenme saatlerinde bakıcılarının omzundan inmiyor.

Yaklaşık 4 aylık gebelik sonunda dünyaya gözlerini açan yavrular, sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürüyor.

DEV KARINCEYİYEN YAVRUSU BİR YIL ANNE SIRTINDA

Almanya Dortmund Hayvanat Bahçesi'nden 2016 yılında getirilen bir çift dev karıncayiyenin de yavrusu oldu.

Hayvanat bahçesinin yaklaşık bir haftalık dev karıncayiyen yavrusu, annesinin sırtından ayrılmıyor. Annesinin uzun tüylerinin arasına saklanan yavru, anne sütüyle besleniyor ve yaklaşık bir yıl belli bir erişkinliğe ulaşana kadar yaşamını bu şekilde sürdürmesi bekleniyor.