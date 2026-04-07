        Haberler Gündem Politika Bursa için AK Parti’nin adayı belli oldu | Son dakika haberleri

        Bursa için AK Parti’nin adayı belli oldu

        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yolsuzluk iddiaları kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından, AK Parti'de başkanvekilliği süreci kapsamında aday adayları Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Başkanvekili Efkan Ala ile bir araya geldi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 21:55 Güncelleme:
        Bursa’da, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yolsuzluk iddiaları kapsamında tutuklanmasının ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye yönetiminde yeni süreç başladı. Bu kapsamda Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde perşembe günü başkanvekilliği seçimi yapılacak.

        AK Parti’de aday belirleme süreci kapsamında dört meclis üyesi aday adayı, Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile bir araya geldi. Yapılan görüşmelerin ardından AK Parti’nin başkanvekili adayı olarak Nilüfer Belediye Meclis Üyesi ve bir dönem Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcülüğü görevinde bulunan Şahin Biba belirlendi.

        Cumhur İttifakı’nın belediye meclisinde çoğunluğu elinde bulundurması nedeniyle, perşembe günü yapılacak seçimde Şahin Biba’nın başkanvekili olarak seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Seçimin ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde yönetimin yeni başkanvekili ile devam etmesi bekleniyor.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

