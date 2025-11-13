Bursa - İznik kaç kilometre? Bursa - İznik arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Bursa'nın devasa metropol kimliği ve sanayi gücünün aksine İznik, binlerce yıllık surlarının içinde, sakin bir göl kasabası kimliğini inatla korur. Biri imparatorluğun doğuşunu, diğeri ise antik dünyanın ve Hristiyanlığın temellerini temsil eder. Bu kadar yakın olup bu kadar farklı iki dünyayı birbirine bağlayan yolların hangisinin daha hızlı, hangisinin daha manzaralı olduğunu ve toplu taşıma ile en kolay nasıl gidileceğini bu yazımızda sizler için araştırdık.

BURSA - İZNİK ARASI KAÇ KİLOMETRE (KM)?

Bursa şehir merkezi ile Bursa'nın İznik ilçe merkezi arasındaki karayolu mesafesi, seçilen güzergaha göre küçük farklılıklar gösterir. İki merkez arasında sürücülerin tercih ettiği iki ana rota bulunmaktadır:

Yenişehir Üzerinden (Hızlı ve Standart Rota): Bu, en yaygın, en kısa ve en pratik güzergahtır. Bursa'dan D-200 (Ankara Yolu) takip edilerek Yenişehir'e ulaşılır ve oradan D-160/D-596 yolları ile İznik'e geçilir. Bu rota yaklaşık 85 ila 90 kilometre arasındadır.

Orhangazi / Göl Kıyısı Üzerinden (Manzaralı Rota): Bu, kilometre olarak daha uzun ancak otoyol konforu ve göl manzarası sunan bir alternatiftir. Bursa'dan İstanbul-İzmir Otoyolu'na (O-5) girilerek Gemlik veya Orhangazi'ye kadar gidilir. Oradan D-150 karayolu takip edilerek İznik Gölü'nün güney kıyısı boyunca, manzaralı bir yoldan İznik'e ulaşılır. Bu güzergah yaklaşık 100 ila 110 kilometre arasındadır.

İki rota arasındaki tercih, genellikle sürücünün zaman, maliyet (otoyol ücreti) ve manzara önceliğine göre değişir.

BURSA - İZNİK ARASI ARABAYLA NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

Bursa ile İznik arasındaki yolculuk süresi, seçilen rotaya bağlı olarak birbirine oldukça yakındır. Ancak en büyük değişken, yol koşulları değil, Bursa şehir merkezinden çıkış trafiğidir.