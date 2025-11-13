Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Bursa - Kapadokya kaç kilometre? Bursa - Kapadokya arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Bursa - Kapadokya kaç kilometre? Bursa - Kapadokya arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkenti, sanayinin ve tarihin yeşil şehri Bursa'dan, yeryüzünün milyonlarca yıllık jeolojik harikası olan peri bacaları diyarı Kapadokya'ya bir yolculuk planlamak, Türkiye'nin iki farklı ve büyüleyici yüzü arasında bir geçiş demektir. Bu keyifli seyahati, özellikle de özel aracıyla yapmayı düşünenlerin en çok merak ettiği konu ise Bursa - Kapadokya kaç kilometre olduğudur. Bu rotanın tüm detayları, süreleri ve ipuçları için okumaya devam edin...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2025 - 13:47 Güncelleme: 13.11.2025 - 13:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa - Kapadokya kaç kilometre?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Anadolu'nun batısından tam kalbine, İç Anadolu'nun volkanik platolarına doğru uzanan bu güzergah, sürücülere Türkiye'nin değişen coğrafyasını adım adım izleme fırsatı sunar. Hızlı otoyol seçeneklerinden, daha ekonomik toplu taşıma alternatiflerine kadar bu seyahati en verimli şekilde tamamlamanın yolları bulunmaktadır. Bursa'dan Kapadokya'nın merkezi Nevşehir'e ulaşımın tüm pratik bilgilerini bu yazımızda sizler için bir araya getirdik. İşte, Türkiye'nin en sevilen iki destinasyonu arasındaki yolculuğun tam dökümü...

        BURSA - KAPADOKYA ARASI KAÇ KİLOMETRE (KM)?

        Bursa şehir merkezi ile Kapadokya bölgesinin kalbi olarak kabul edilen Nevşehir şehir merkezi arasındaki karayolu mesafesi, en yaygın ve en hızlı güzergah olan Ankara üzerinden yaklaşık 660 ila 680 kilometre arasındadır. Bu mesafe, yolculuğun neredeyse tamamının yüksek standartlı otoyollar ve bölünmüş devlet yolları üzerinden katedilmesini içerir.

        REKLAM

        Varış noktanızın Kapadokya'nın Göreme, Ürgüp veya Uçhisar gibi turistik merkezleri olması durumunda, bu mesafe 20-30 kilometre daha artabilir veya azalabilir. Rota, Marmara Bölgesi'nden başlayarak İç Anadolu Bölgesi'nin kalbine, başkent Ankara'nın çevre yolundan geçerek ulaşır. Bu durum, yolculuğun coğrafi olarak zorlayıcı olmamasını, ancak uzun bir sürüş gerektirdiğini gösterir.

        BURSA - KAPADOKYA ARASI YOLCULUK SÜRELERİ: HANGİ ARAÇ NE KADAR SÜRER?

        Bursa ile Kapadokya (Nevşehir) arasındaki yaklaşık 670 kilometrelik mesafe için seyahat süresi, seçilen ulaşım yöntemine göre oldukça çeşitlidir.

        • Özel Araç: İdeal trafik koşullarında ve molalar hariç, bu mesafe özel araçla yaklaşık 7 saat 30 dakika ile 8 saat arasında tamamlanabilir. Ancak, bu uzun yolculukta verilecek zorunlu molalar (yemek, yakıt vb.) düşünüldüğünde, gerçekçi bir seyahat süresi genellikle 9 ila 10 saati bulmaktadır.
        • Otobüs: Şehirlerarası otobüslerle yapılan yolculuk, en yaygın toplu taşıma seçeneğidir. Otobüs firmalarının güzergahı, mola sayısı ve özellikle Ankara'da duraklama yapma durumuna bağlı olarak, toplam seyahat süresi genellikle 10 ila 12 saat arasında değişir.
        • Uçak (Aktarmalı): Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan (YEI) Kapadokya bölgesine (Nevşehir veya Kayseri) genellikle direkt uçuş bulunmaz. En hızlı hava yolu seçeneği, Bursa'dan karayoluyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na (SAW) geçip (yaklaşık 1-1.5 saat), oradan Nevşehir (NAV) veya Kayseri'ye (ASR) uçmaktır (yaklaşık 1 saat 15 dakika). Havalimanı bekleme ve transfer süreleriyle birlikte bu seçenek, kapıdan kapıya 4 ila 5 saat sürebilir.
        • Tren (YHT) + Otobüs: Bu, konforlu bir alternatiftir. Bursa'dan otobüsle Eskişehir veya Bozüyük YHT Garlarına (yaklaşık 1.5-2 saat) geçilir, oradan YHT ile Ankara'ya (yaklaşık 1.5-2 saat) ulaşılır. Ankara AŞTİ'den otobüsle Nevşehir'e (yaklaşık 3.5-4 saat) geçilir. Aktarma ve bekleme süreleriyle birlikte toplam yolculuk 7 ila 8 saati bulabilir ve özel araçla rekabet edebilir bir süre sunar.

        ÖZEL ARAÇLA YOLCULUK

        REKLAM

        Özel araçla Bursa'dan Kapadokya'ya gitmek, Türkiye'nin coğrafi merkezine doğru yapılan keyifli bir sürüş deneyimidir. En pratik ve en hızlı rota, başkent Ankara üzerinden geçer:

        • Bursa - Ankara Etabı (Yaklaşık 380-390 km): Bursa'dan D-200 (Bursa-Ankara yolu) takip edilerek İnegöl, Bozüyük ve Eskişehir üzerinden Ankara istikametine doğru ilerlenir. Bu etabın tamamı yüksek kaliteli bölünmüş yoldur. Polatlı'yı geçtikten sonra Ankara'ya varılır.
        • Ankara Geçişi (O-20): Ankara şehir merkezinin yoğun trafiğine girmeye gerek kalmadan, Ankara Çevre Yolu'na (O-20) girilir ve güney istikameti (Konya/Adana/Niğde tabelaları) takip edilir.
        • Ankara - Kapadokya Etabı (O-21 ve D300 / Yaklaşık 280-290 km): Çevre yolundan, modern Ankara-Niğde Otoyolu'na (O-21) bağlanılır. Bu otoyol, yolculuğu inanılmaz derecede hızlandırır. Otoyol üzerinde Acıkuyu/Aksaray çıkışından çıkılır ve D300 karayolu üzerinden doğuya, Nevşehir'e doğru ilerlenir.

        Bu rota, neredeyse kesintisiz bir otoyol ve bölünmüş yol deneyimi sunar. Yolculuk için HGS/OGS bakiyesinin yeterli olduğundan emin olunmalıdır. Kış aylarında, özellikle Ankara ve Kapadokya çevresinde yoğun kar yağışı ve buzlanma olabileceği unutulmamalıdır.

        REKLAM

        OTOBÜS, UÇAK VE TREN ALTERNATİFLERİ

        Otobüs: En yaygın ve en ekonomik yöntemdir. Bursa Otogarı'ndan Nevşehir Otogarı'na (veya Göreme, Ürgüp otogarlarına) günün her saati, özellikle de gece boyunca, düzenli otobüs seferleri bulunur. Tüm büyük otobüs firmaları (Kamil Koç, Pamukkale, Metro Turizm vb.) bu hatta hizmet verir. Gece yolculuğu, yolcuların geceyi yolda geçirerek konaklama masrafından tasarruf etmesini ve sabah Kapadokya'da olmasını sağlar.

        Uçak (Aktarmalı): En hızlı seçenek olmasına rağmen, Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan (YEI) direkt uçuşların olmaması nedeniyle biraz zahmetlidir. Yolcuların önce İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na (SAW) karayoluyla ulaşıp oradan Nevşehir Kapadokya Havalimanı (NAV) veya Kayseri Erkilet Havalimanı'na (ASR) uçması gerekir. Kayseri Havalimanı'nın Kapadokya merkezine (Göreme) yaklaşık 1 saatlik bir transfer mesafesinde olduğu unutulmamalıdır.

        Tren (YHT Aktarmalı): Konfor arayanlar için iyi bir alternatiftir. Bursa'dan otobüsle Eskişehir YHT Garı'na geçip, oradan YHT ile Ankara'ya ulaşılır. Ankara AŞTİ'den Kapadokya'ya sık aralıklarla kalkan otobüslerle yolculuk tamamlanır.

        Bursa, Türkiye'nin dördüncü büyük şehri ve Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkentidir. Kimliği; tarih, sanayi, doğa ve gastronominin eşsiz bir birleşimidir. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Koza Han gibi anıtsal Osmanlı eserleri ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Cumalıkızık köyü, şehrin tarihi kalbini oluşturur.

        Kapadokya (Nevşehir) ise, bir doğa ve tarih harikasıdır. Kimliği, sanayi değil, milyonlarca yıl önce Erciyes ve Hasan Dağı gibi volkanların püskürttüğü lav ve küllerin oluşturduğu tüflü arazinin, rüzgar ve yağmur tarafından aşındırılmasıyla şekillenmiştir. Bu jeolojik mucize, peri bacaları olarak bilinen eşsiz oluşumları yaratmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Son şehidin naaşına ulaşıldı
        Son şehidin naaşına ulaşıldı
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        Korkunç olay kamerada! Market çalışanlarına feci darp!
        Korkunç olay kamerada! Market çalışanlarına feci darp!
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Arkadaşını kalbinden bıçakladı! Kurye cinayetinde ifade ortaya çıktı!
        Arkadaşını kalbinden bıçakladı! Kurye cinayetinde ifade ortaya çıktı!
        Kaan Ayhan'a Körfez kancası!
        Kaan Ayhan'a Körfez kancası!
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        İklim değişikliği ölümcül sıcak dalgalarının etkilerini ağırlaştırıyor
        İklim değişikliği ölümcül sıcak dalgalarının etkilerini ağırlaştırıyor
        "Para istemedi"
        "Para istemedi"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Talisca'ya yeni talip!
        Talisca'ya yeni talip!
        Kapı arkasından cinayet!
        Kapı arkasından cinayet!
        Galatasaray'da sakatlıklarda son durum!
        Galatasaray'da sakatlıklarda son durum!
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        Çifte cinayet sonrası yemek yemişti... Cezası açıklandı!
        Çifte cinayet sonrası yemek yemişti... Cezası açıklandı!
        Konut satışında tarihi zirve
        Konut satışında tarihi zirve
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Aşk vaadiyle milyonluk vurgun!
        Aşk vaadiyle milyonluk vurgun!
        Melisa katilini şikayet etmiş! Seri cinayette sıcak gelişme!
        Melisa katilini şikayet etmiş! Seri cinayette sıcak gelişme!
        Muazzez Abacı hayatını kaybetti
        Muazzez Abacı hayatını kaybetti