Bursa - Kapadokya kaç kilometre? Bursa - Kapadokya arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?
Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkenti, sanayinin ve tarihin yeşil şehri Bursa'dan, yeryüzünün milyonlarca yıllık jeolojik harikası olan peri bacaları diyarı Kapadokya'ya bir yolculuk planlamak, Türkiye'nin iki farklı ve büyüleyici yüzü arasında bir geçiş demektir. Bu keyifli seyahati, özellikle de özel aracıyla yapmayı düşünenlerin en çok merak ettiği konu ise Bursa - Kapadokya kaç kilometre olduğudur. Bu rotanın tüm detayları, süreleri ve ipuçları için okumaya devam edin...
Anadolu'nun batısından tam kalbine, İç Anadolu'nun volkanik platolarına doğru uzanan bu güzergah, sürücülere Türkiye'nin değişen coğrafyasını adım adım izleme fırsatı sunar. Hızlı otoyol seçeneklerinden, daha ekonomik toplu taşıma alternatiflerine kadar bu seyahati en verimli şekilde tamamlamanın yolları bulunmaktadır. Bursa'dan Kapadokya'nın merkezi Nevşehir'e ulaşımın tüm pratik bilgilerini bu yazımızda sizler için bir araya getirdik. İşte, Türkiye'nin en sevilen iki destinasyonu arasındaki yolculuğun tam dökümü...
BURSA - KAPADOKYA ARASI KAÇ KİLOMETRE (KM)?
Bursa şehir merkezi ile Kapadokya bölgesinin kalbi olarak kabul edilen Nevşehir şehir merkezi arasındaki karayolu mesafesi, en yaygın ve en hızlı güzergah olan Ankara üzerinden yaklaşık 660 ila 680 kilometre arasındadır. Bu mesafe, yolculuğun neredeyse tamamının yüksek standartlı otoyollar ve bölünmüş devlet yolları üzerinden katedilmesini içerir.
Varış noktanızın Kapadokya'nın Göreme, Ürgüp veya Uçhisar gibi turistik merkezleri olması durumunda, bu mesafe 20-30 kilometre daha artabilir veya azalabilir. Rota, Marmara Bölgesi'nden başlayarak İç Anadolu Bölgesi'nin kalbine, başkent Ankara'nın çevre yolundan geçerek ulaşır. Bu durum, yolculuğun coğrafi olarak zorlayıcı olmamasını, ancak uzun bir sürüş gerektirdiğini gösterir.
BURSA - KAPADOKYA ARASI YOLCULUK SÜRELERİ: HANGİ ARAÇ NE KADAR SÜRER?
Bursa ile Kapadokya (Nevşehir) arasındaki yaklaşık 670 kilometrelik mesafe için seyahat süresi, seçilen ulaşım yöntemine göre oldukça çeşitlidir.
ÖZEL ARAÇLA YOLCULUK
Özel araçla Bursa'dan Kapadokya'ya gitmek, Türkiye'nin coğrafi merkezine doğru yapılan keyifli bir sürüş deneyimidir. En pratik ve en hızlı rota, başkent Ankara üzerinden geçer:
Bu rota, neredeyse kesintisiz bir otoyol ve bölünmüş yol deneyimi sunar. Yolculuk için HGS/OGS bakiyesinin yeterli olduğundan emin olunmalıdır. Kış aylarında, özellikle Ankara ve Kapadokya çevresinde yoğun kar yağışı ve buzlanma olabileceği unutulmamalıdır.
OTOBÜS, UÇAK VE TREN ALTERNATİFLERİ
Otobüs: En yaygın ve en ekonomik yöntemdir. Bursa Otogarı'ndan Nevşehir Otogarı'na (veya Göreme, Ürgüp otogarlarına) günün her saati, özellikle de gece boyunca, düzenli otobüs seferleri bulunur. Tüm büyük otobüs firmaları (Kamil Koç, Pamukkale, Metro Turizm vb.) bu hatta hizmet verir. Gece yolculuğu, yolcuların geceyi yolda geçirerek konaklama masrafından tasarruf etmesini ve sabah Kapadokya'da olmasını sağlar.
Uçak (Aktarmalı): En hızlı seçenek olmasına rağmen, Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan (YEI) direkt uçuşların olmaması nedeniyle biraz zahmetlidir. Yolcuların önce İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na (SAW) karayoluyla ulaşıp oradan Nevşehir Kapadokya Havalimanı (NAV) veya Kayseri Erkilet Havalimanı'na (ASR) uçması gerekir. Kayseri Havalimanı'nın Kapadokya merkezine (Göreme) yaklaşık 1 saatlik bir transfer mesafesinde olduğu unutulmamalıdır.
Tren (YHT Aktarmalı): Konfor arayanlar için iyi bir alternatiftir. Bursa'dan otobüsle Eskişehir YHT Garı'na geçip, oradan YHT ile Ankara'ya ulaşılır. Ankara AŞTİ'den Kapadokya'ya sık aralıklarla kalkan otobüslerle yolculuk tamamlanır.
Bursa, Türkiye'nin dördüncü büyük şehri ve Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkentidir. Kimliği; tarih, sanayi, doğa ve gastronominin eşsiz bir birleşimidir. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Koza Han gibi anıtsal Osmanlı eserleri ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Cumalıkızık köyü, şehrin tarihi kalbini oluşturur.
Kapadokya (Nevşehir) ise, bir doğa ve tarih harikasıdır. Kimliği, sanayi değil, milyonlarca yıl önce Erciyes ve Hasan Dağı gibi volkanların püskürttüğü lav ve küllerin oluşturduğu tüflü arazinin, rüzgar ve yağmur tarafından aşındırılmasıyla şekillenmiştir. Bu jeolojik mucize, peri bacaları olarak bilinen eşsiz oluşumları yaratmıştır.