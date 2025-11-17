Habertürk
        Bursa kestane şekeri ve İpsala pirinci AB'den coğrafi işaret tescili aldı

        Bursa kestane şekeri ve İpsala pirinci AB'den coğrafi işaret tescili aldı

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa kestane şekeri ile İpsala pirincinin Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını ve tescilli ürün sayısının 42'ye yükseldiğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 09:44 Güncelleme: 17.11.2025 - 09:45
        Bursa kestane şekeri ve İpsala pirincine AB tescili
        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa kestane şekeri ve İpsala pirincinin Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını bildirdi.

        Yumaklı, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

        Türkiye'ye ait eşsiz lezzetlerin sınırları aşmaya devam ettiğini belirten Yumaklı, "Bursa kestane şekeri ve İpsala pirincinin AB'den coğrafi işaret tescili almasıyla, tescilli ürün sayımız 42'ye yükseldi. Coğrafi işaretli ürünlerimiz, bölgelerinin bereketli topraklarına bereket katacak. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

        Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgiye göre İpsala pirinci AB'den tescil alan 41'inci, Bursa kestane şekeri 42'nci Türk ürünü oldu.

        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
