        Haberler Gündem Güvenlik Bursa’da 8,7 milyon makaron ve 1,6 ton kaçak tütün ele geçirildi

        Bursa’da 8,7 milyon makaron ve 1,6 ton kaçak tütün ele geçirildi

        Bursa'da polisin düzenlediği operasyonda, 8 milyon 700 bin bandrolsüz boş makaron ile 1 ton 620 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan D.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 10:51 Güncelleme: 03.02.2026 - 10:51
        Bursa’da polisin düzenlediği operasyonda, 8 milyon 700 bin bandrolsüz boş makaron ile 1 ton 620 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi, gözaltına alınan D.D. tutuklandı.

        OPERASYON DÜZENLENDİ

        DHA'daki habere göre; Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen cumartesi tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.

        ARAÇTA VE DEPODA ARAMA YAPILDI

        Ekipler, Bursa-İstanbul Otoyolu’nda ilerlerken durdurulan D.D.’nin kullandığı araçta ve Osmangazi ilçesindeki Ç.K.’ye ait depoda arama yaptı.

        8,7 MİLYON BOŞ MAKARIN ELE GEÇİRİLDİ

        Ekiplerin aramasında, piyasaya sürülmek üzere depolandığı belirlenen 8 milyon 700 bin bandrolsüz boş makaron ile 1 ton 620 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

        ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI

        Gözaltına alınan D.D., Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        #Son dakika haberler
        #Bursa
