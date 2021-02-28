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Bursaspor: 3 - Akhisarspor: 2 | MAÇ SONUCU

Bursaspor, Akhisarspor'u 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti!

Bursaspor: 3 - Akhisarspor: 2 | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Bursaspor sahasında karşılaştığı Akhisarspor’u 3-2 mağlup etti.

8. dakikada Berat Altındiş, sol kanatta getirdiği topu ceza sahası içinde Emirhan Aydoğan’a ulaştırdı. Emirhan’ın şutu ise az farkla auta gitti.

18. dakikada Furkan Emre Ünver’in ceza sahası içinde Nsima Peter’a yaptığı hareket sonrası Akhisarspor penaltı kazandı.

19. dakikada Çekdar Orhan penaltı vuruşunda topu ağlara gönderdi. 0-1

25. dakikada Dzon Delarge, savunmanın gerisine sarkan topu iyi takip etti ve tek vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-2

29. dakikada Furkan Emre Ünver’in ceza sahası içinde yine Nsima Peter’a yaptığı hareket penaltıyla sonuçlandı.

30. dakikada Dzon Delarge penaltı atışından yararlanamadı. Ataberk Dadakdeniz, bu atışta başarılı olan isim oldu.

35. dakikada İsmail Çokçalış’ın sağdan yaptığı ortada top Emirhan Aydoğan’ın önünde kaldı. Emirhan da düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-2

42. dakikada Bursaspor savunmasında yapılan hatayı iyi takip eden Nsima Peter, kale önünde topla buluştu. Sert vuruşunu ise kaleci Ataberk Dadakdeniz kurtarmayı başardı.

63. dakikada Ramazan Keskin, ceza sahası dışından yerde seken topa sert bir vuruş yaptı. Kaleye giden topu kaleci Milan Lukac zorlukla kornere çeldi.

69. dakikada Cihat Çelik’in kullandığı serbest vuruşunda kaleci Ataberk Dadakdeniz meşin yuvarlağı zorlukla çeldi.

75. dakikada Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek hakem Yiğit Arslan tarafından tribünlere gönderildi.

81. dakikada Ramazan Keskin’in pasında Özer Hurmacı, ceza sahası dışından dönerek yaptığı düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-2

89. dakikada Taha Altıkardeş’in güzel pasına iyi hareketlenen Burak Kapacak, önce kaleciyi geçti ardından da topu ağlara gönderdi. 3-2

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Yiğit Arslan , Furkan Ürün , Suat Güz

Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz , İsmail Çokçalış , Cüneyt Köz , Furkan Emre Ünver (Aykut Akgün dk. 46 ),Taha Altıkardeş , Abdullah Tazgel (Ramazan Keskin dk. 46 ),Emirhan Aydoğan , Burak Kapacak , Keren Şen (Özer Hurmacı dk. 46 ),Berat Altındiş (Eren Güler dk. 67 ),Batuhan Kör (Çağatay Yılmaz dk. 46 )
Yedekler: Canberk Yurdakul, Eren Tunalı, Tuğbey Akgün, Ertuğrul Kurtuluş, Hamza Baran Arıkan
Teknik Direktör: Mustafa Er

Akhisarspor: Milan Lukac , Orhan Taşdelen , Kadir Keleş , Doğukan Nelik , Onurcan Güler , Cihat Çelik (Hasan Ali Adıgüzel dk. 79 ),Göksu Mutlu , Ayuk Taku , Çekdar Orhan (Raheem Lawal dk. 79 ),Dzon Delarge (Alya Toure dk. 55 ),Nsima Peter (Bertuğ Bayar dk. 65 )
Yedekler: Halil Yeral, Semih Görer, Alim Aykut Esgi, Kemal Cingirt, İlke Nelik, Mert Özyıldırım
Teknik Direktör: Fırat Gül

Goller: Çekdar Orhan (dk. 19 pen.),Dzon Delarge (dk. 25) (Akhisarspor),Emirhan Aydoğan (dk. 35),Özer Hurmacı (dk. 81),Burak Kapacak (dk. 89) (Bursaspor)

Sarı kartlar: Nsima Peter, Hasan Ali Adıgüzel (Akhisarspor),Berat Altındiş, Aykut Akgün, Cüneyt Köz, Çağatay Yılmaz, Ataberk Dadakdeniz, Emirhan Aydoğan (Bursaspor)

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