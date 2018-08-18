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Bursaspor: 0 - Kayserispor: 0 | MAÇ SONUCU

Bursaspor - Kayserispor maçının tüm detayları HTSPOR ARENA'da... Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Bursaspor ve Kayserispor, Bursa BŞB Stadı'nda karşılaştı. Mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Bursaspor ilk maçında Fenerbahçe'ye deplasmanda 2-1 kaybederken, Kayserispor ise Antalyaspor'u sahasında 2-0'lık skorla mağlup etmişti. 3. haftada Bursaspor, Konyaspor deplasmanına gidecek. Kayserispor ise ise Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak

18 Ağustos 2018 Cumartesi, 21:12:48 | Güncelleme:

Süper Lig'in 2. haftasında Bursaspor ve Kayserispor, Bursa BŞB Stadı'nda karşılaştı. Mücadele 0-0'lık eşitlikle noktalandı. Bu sonuçla Bursaspor 1, Kayserispor 4 puana ulaştı.

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Bursaspor: 0 - Kayserispor: 0

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye 
HAKEMLER: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

BURSASPOR: Harun Tekin , Burak Kapacak , Barış Yardımcı , Ertuğrul Ersoy , Aziz Behich , Aytaç Kara , Furkan Soyalp (Tunay Torun dk. 65 ), Allano Lima , Stephane Badji , Yusuf Erdoğan (Jires Kembo dk. 86 ?), Bogdan Stancu (Tomas Necid dk. 75 )
YEDEKLER: Okan Kocuk, Muhammed Şengezer, Emin Sarıkaya, Emre Ünver, Ramazan Keskin, Jani Atanasov, Çağatay Yılmaz
TEKNİK DİREKTÖR: Samet Aybaba

KAYSERİSPOR: Silviu Lung , Tiago Lopes , Jean Kana-Biyik , Cristian Spunaru , Sakıb Aytaç (Atila Turan dk. 58 ), Bernard Mensah , Rajko Rotman , Deniz Türüç , Tjaronn Chery (Bilal Başacıkoğlu dk. 67 ), Silvestre Varela (Şamil Çinaz dk. 86 ?), Umut Bulut ,
YEDEKLER: Muammer Zülfikar Yıldırım, Asamoah Gyan, Levent Gülen, Hasan Hüseyin Acar, Oğuzhan Berber, Fernando Boldrin, Mert Özyıldırım
TEKNİK DİREKTÖR: Ertuğrul Sağlam

SARI KARTLAR: Aytaç Kara, Allano Lima (Bursaspor), Tiago Lopes, Bilal Başacıkoğlu (Kayserispor)

MAÇTAN DAKİKALAR

21. dakikada Barış Yardımcı'nın kendi yarı alanından gönderdiği uzun pasla ceza sahasının hemen içerisinde sağ çaprazda buluşan Bogdan Stancu'nun yerden çektiği şut az farkla yandan dışarı çkardı.
34. dakikada Burak Kapacak'ın sağ kanattan yaptığı ortayı Kayserispor savunması uzaklaştırdı. 
41. dakikada Silvestre Varela'nın pası ile ceza sahasının hemen içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Umut Bulut, yerden pasını altıpasa göndermek istedi ancak son anda araya giren Barış Yardımcı, tehlikeyi kornere uzaklaştırdı.
Mücadelenin ilk yarısı  golsüz eşitlikle sona erdi.
60. dakikada sol kanattan topla birlikte ceza sahası içerisine giren Atila Turan, son çizgiye indikten sonra ortasını arka direkte bulunan Deniz Türüç'e yaptı. Deniz Türüç'ün gelişine çektiği şut savunmadan sekip kornere çıktı.
Kalan dakikalarda ataklar sonuç vermedi ve mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

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