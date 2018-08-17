Bursaspor - Kayserispor maçı ne zaman?

Türkiye Spor Toto Süper Lig heyecanı devam ediyor. Bursaspor, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Kayserispor takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:15. Bursaspor son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Kayserispor, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 109 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Bursaspor kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 2.90, Kayserispor sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Bursaspor son haftadaki Gençlerbirliği müsabasında 1-0 yenildi.

Kayserispor, Yeni Malatyaspor karşılaşmaında 3-2 yenildi.

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