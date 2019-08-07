"Evet, Ali Başkan bu yıl daha doğru yoldasınız"

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de mücadele eden ancak kötü gidişatı durduramayan Bursaspor, TFF 1. Lig'e düşmüştü. Mali sorunlarla boğuşan Bursa temsilcisi, taraftarından SMS'le destek talep ediyor.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, kampanyanın "Yeniden Zirveye" sloganıyla başlatıldığı belirtildi.

SMS kampanyasına katılmak isteyenler, "Bağış" yazıp 1963'e göndererek, yeşil-beyazlı kulübe aynı zamanda Bursa'nın da plaka kodu olan 16 lira ile destek sağlayabilecek.

Bursaspor'a banka yoluyla destek olmak isteyenler ise kulübün internet sitesinde yer alan hesap numaralarına bağış yapabilecek.