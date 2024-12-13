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        Haberler Spor Basketbol Bursaspor Yörsan: 82 - Galatasaray: 105 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Bursaspor Yörsan: 82 - Galatasaray: 105 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Bursaspor Yörsan'ı 105-82 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 23:29 Güncelleme: 13.12.2024 - 23:29
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        Galatasaray, Bursa'da hata yapmadı!
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        Galatasaray, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında deplasmanda Bursaspor Yörsan'ı 105-82 yendi.

        Salon: TOFAŞ

        Hakemler: Ali Şakacı, Duhan Köyiçi, Musa Çetin

        Bursaspor Yörsan: Grantham 12, Sarper David Mutaf 14, Brown 16, Sharma, Michineau 13, Ömer Utku Al 6, Berkay Candan 1, Pipes 11, Gavrilovic 9, Nusret Yıldırım

        Galatasaray: Palmer 30, Livingston 26, Blumbergs 12, Göksenin Köksal 2, Delgado 13, Cummings 10, Izundu 9, Sadık Kabaca, Buğrahan Tuncer, Efianayi 3, Yaman Alişan

        1. Periyot: 24-23

        Devre: 41-49

        3. Periyot: 62-70

        4. Periyot: 82-105

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